Người mua vàng miếng và vàng nhẫn “vuột mất” 10,6 triệu đồng/lượng trong 1 tháng
Mai Nhi
30/05/2026, 14:06
Trong phiên sáng 30/5, giá mua vàng miếng phổ biến nằm ở ngưỡng 156 triệu đồng/lượng. Người mua vàng miếng và vàng nhẫn chịu thiệt tới 10,6 triệu đồng/lượng so với giá bán 166,3 triệu đồng/lượng của phiên 4/5…
Giá
vàng miếng SJC nối tiếp đà tăng trong phiên sáng nay. Các đơn vị kinh doanh
vàng miếng chủ yếu tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên
hôm qua (29/5) ngay khi mở cửa phiên sáng.
Cập
nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các hệ thống lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng
loạt neo giá mua
vàng miếng ở mức 156
triệu đồng/lượng và giá bán là 159 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên
sáng.
Riêng
tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua, bán
vàng miếng SJC tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng so với phiên
29/5, thu hẹp chênh lệch giá mua, bán xuống còn 3 triệu đồng/lượng.
Tính chung cả tháng, với 1 tuần tăng và 3 tuần giảm liên tiếp, giá mua – bán vàng miếng SJC đã giảm từ 7 đến 7,6 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. So với mức giá bán đầu tháng (4/5) là 166,3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC chịu lỗ tới 10,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ dao động từ 9 đến 10,5 triệu đồng/lượng, tùy theo doanh nghiệp.
Tại
Phú Quý, thương hiệu này cũng niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên sáng ở ngưỡng
159 triệu đồng/lượng còn giá mua là 155,5 triệu đồng/lượng.
Trong
khi đó, tại khu vực phía Nam, mức điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm
cao gấp đôi so với các doanh nghiệp phía Bắc. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này
đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng (mua – bán),
tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngược
lại, Mi Hồng là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC trong phiên sáng
nay. Giá bán vàng miếng chốt phiên sáng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều nhưng
giá mua không đổi so với phiên 29/5. Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC
tại 156,2 triệu – 158 triệu đồng/lượng.
Trong nửa đầu tháng 5, thị trường vàng miếng SJC diễn biến giằng co, với các
nhịp tăng giảm xen kẽ nhưng biên độ dao động hẹp giữa các phiên. Tuy nhiên,
bước sang nửa cuối tháng, sau khi rời khỏi vùng đáy 4 tháng quanh mức 165 triệu
đồng/lượng, giá vàng miếng liên tục lao dốc mạnh, có thời điểm giảm tới 3,2
triệu đồng/lượng mỗi chiều chỉ trong một ngày.
Bám sát diễn
biến trên thị trường vàng miếng, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong
mức phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên
giá vàng nhẫn so với phiên 29/5.
Trong phiên giao dịch sáng 30/5, giá vàng miếng SJC giảm từ 7 triệu – 7,6 triệu đồng/lượng, tương đương 4,2% - 4,6% so với giá chốt phiên 4/5 trong khi giá vàng nhẫn giảm từ 3,6% - 4,5%. Mức giảm trên gấp hơn ba lần so với nhịp giảm hơn 1,5% của giá vàng thế giới.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4
số 9” ở mức 145 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.
Mức giá giao dịch trên
duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên đầu tháng (4/5).
Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên
sáng nay tăng thêm 500 nghìn
đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với
phiên hôm qua.
Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” ở mức 155,8 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. Tuy nhiên so với giá chốt phiên 4/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều,
đặt giá giao dịch tại 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên đầu tháng, giá vàng
nhẫn tại thương hiệu này giảm 7,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 156 triệu – 169 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/5. So với giá
chốt phiên 4/5, giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 7,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đều điều chỉnh giảm 7,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong tháng 5.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn
trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với
phiên hôm qua,niêm yết ở mức 156 triệu – 169triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Chốt phiên sáng, mức giá
giao dịch trên vẫn không đổi.
Mức giá giao dịch
156 triệu – 169 triệu cũng được niêm yết
tại PNJ trong suốt phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này cũng tăng
500 nghìn đồng/lượng so với phiên 29/5.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (29/5), hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng
1,02% so với giá chốt phiên 28/5, tiến lên mốc 4.541,4 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức
13 triệu
đồng/lượng.
Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 2,5 triệu – 13 triệu đồng/lượng.
Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá khu vực kinh tế tư nhân đang ghi nhận những chuyển biến tương đối rõ nét cả về quy mô và chất lượng phát triển. Nhiều chính sách đã bắt đầu đi vào thực chất, tạo động lực mới cho tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn…
Dù phục hồi trong phiên cuối tháng, vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ mỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
