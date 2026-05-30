Thứ Bảy, 30/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Người mua vàng miếng và vàng nhẫn “vuột mất” 10,6 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Mai Nhi

30/05/2026, 14:06

Trong phiên sáng 30/5, giá mua vàng miếng phổ biến nằm ở ngưỡng 156 triệu đồng/lượng. Người mua vàng miếng và vàng nhẫn chịu thiệt tới 10,6 triệu đồng/lượng so với giá bán 166,3 triệu đồng/lượng của phiên 4/5…

VnEconomy

Giá vàng miếng SJC nối tiếp đà tăng trong phiên sáng nay. Các đơn vị kinh doanh vàng miếng chủ yếu tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (29/5) ngay khi mở cửa phiên sáng.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các hệ thống lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt neo giá mua vàng miếng ở mức 156 triệu đồng/lượng và giá bán là 159 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 29/5, thu hẹp chênh lệch giá mua, bán xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tháng, với 1 tuần tăng và 3 tuần giảm liên tiếp, giá mua – bán vàng miếng SJC đã giảm từ 7 đến 7,6 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. So với mức giá bán đầu tháng (4/5) là 166,3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng SJC chịu lỗ tới 10,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lỗ dao động từ 9 đến 10,5 triệu đồng/lượng, tùy theo doanh nghiệp.

Tại Phú Quý, thương hiệu này cũng niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên sáng ở ngưỡng 159 triệu đồng/lượng còn giá mua là 155,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, mức điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cao gấp đôi so với các doanh nghiệp phía Bắc. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, Mi Hồng là đơn vị duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Giá bán vàng miếng chốt phiên sáng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều nhưng giá mua không đổi so với phiên 29/5. Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 156,2 triệu – 158 triệu đồng/lượng.

Trong nửa đầu tháng 5, thị trường vàng miếng SJC diễn biến giằng co, với các nhịp tăng giảm xen kẽ nhưng biên độ dao động hẹp giữa các phiên. Tuy nhiên, bước sang nửa cuối tháng, sau khi rời khỏi vùng đáy 4 tháng quanh mức 165 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng liên tục lao dốc mạnh, có thời điểm giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều chỉ trong một ngày.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC trong tháng 5/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC trong tháng 5/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong mức phổ biến là 500 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn so với phiên 29/5.

Trong phiên giao dịch sáng 30/5, giá vàng miếng SJC giảm từ  7 triệu – 7,6 triệu đồng/lượng, tương đương 4,2% - 4,6% so với giá chốt phiên 4/5 trong khi giá vàng nhẫn giảm từ 3,6% - 4,5%. Mức giảm trên gấp hơn ba lần so với nhịp giảm hơn 1,5% của giá vàng thế giới.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.

Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên đầu tháng (4/5).

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với phiên hôm qua.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 155,8 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. Tuy nhiên so với giá chốt phiên 4/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn giảm 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên đầu tháng, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 7,5 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 30/5 so với 4/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 30/5 so với 4/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 156 triệu – 169 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/5. So với giá chốt phiên 4/5, giá vàng nhẫn tại DOJI giảm 7,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đều điều chỉnh giảm 7,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong tháng 5.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua, niêm yết ở mức 156 triệu – 169 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Mức giá giao dịch 156 triệu – 169 triệu cũng được niêm yết tại PNJ trong suốt phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 29/5.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (29/5), hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng 1,02% so với giá chốt phiên 28/5, tiến lên mốc 4.541,4 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 13 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 2,5 triệu – 13 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin "đổi vàng lấy nhà"

19:20, 29/05/2026

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

14:44, 29/05/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh, thấp nhất ở mức 4,35 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

12:03, 28/05/2026

Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Từ khóa:

biến động giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Đọc thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW: Môi trường kinh doanh cải thiện, niềm tin doanh nghiệp gia tăng

Một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW: Môi trường kinh doanh cải thiện, niềm tin doanh nghiệp gia tăng

Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá khu vực kinh tế tư nhân đang ghi nhận những chuyển biến tương đối rõ nét cả về quy mô và chất lượng phát triển. Nhiều chính sách đã bắt đầu đi vào thực chất, tạo động lực mới cho tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi hơn…

Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng giữ đà hồi phục, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Dù phục hồi trong phiên cuối tháng, vàng hoàn tất một tháng giảm giá dưới áp lực từ mỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Nhiều tư vấn viên giàu kinh nghiệm ở các ngành như bất động sản, ngân hàng… đang chủ động mở rộng phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực bảo hiểm nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập…

Quan chức Fed: Cú sốc giá dầu và AI sẽ cùng đẩy lạm phát lên cao hơn

Quan chức Fed: Cú sốc giá dầu và AI sẽ cùng đẩy lạm phát lên cao hơn

Khác với quan điểm cho rằng AI sẽ gây thiểu phát, vị quan chức Fed này cho rằng AI sẽ là một lực lượng làm tăng lạm phát trong tương lai gần...

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin "đổi vàng lấy nhà"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên website và trong các báo cáo của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM)....

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste

Tiêu điểm

2

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

3

Các doanh nghiệp bất động sản tăng vay nợ trong quý 1/2026, khoảng 300.000 tỷ đồng

Chứng khoán

4

Vietjet hoàn tất thanh toán trái phiếu 1.036 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Đà Nẵng: Rà soát toàn bộ khu vực thường xảy ra khai thác khoáng sản trái phép

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy