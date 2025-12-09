Bộ Thương mại Mỹ bật đèn xanh cho Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc

Những con chip AI tiên tiến của Nvidia có thể sớm quay lại thị trường Trung Quốc sau thời gian dài bị hạn chế...

Theo Semafor, Bộ Thương mại Mỹ đã đồng ý cho Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, nhưng quy định chỉ áp dụng cho các khách hàng đã được cơ quan chức năng Mỹ phê duyệt.

Ngoài ra, Nvidia cũng chỉ được phép xuất khẩu sang Trung Quốc những lô H200 đã ra mắt khoảng 18 tháng trước.

H200 là phiên bản cao cấp hơn H20. Đây là các dòng chip mà Nvidia phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Trước thông tin này, đại diện Nvidia chia sẻ với TechCrunch: “Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump. Điều này giúp ngành chip Mỹ được cạnh tranh công bằng và tiếp tục tạo ra những việc làm thu nhập cao trong nước. Việc cung cấp H200 cho các khách hàng thương mại đã được Bộ Thương mại xem xét kỹ lưỡng là một bước đi cân bằng và hợp lý cho nước Mỹ”.

Quyết định này được đưa ra chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Howard Lutnick, cho biết việc có xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump.

Động thái của Nhà Trắng được cho là đi ngược lại quan ngại của Quốc hội Mỹ. Một số thượng nghị sĩ Mỹ trước đó đã đề xuất dự luật tạm dừng xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc trong hơn 2 năm.

Cụ thể, dự luật này có tên Đạo luật Xuất khẩu An toàn và Khả thi (SAFE) yêu cầu Bộ Thương mại từ chối mọi đề nghị cấp phép xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc trong 30 tháng. Hiện chưa rõ thời điểm Quốc hội thảo luận dự luật này, nhất là trong bối cảnh chính quyền ông Trump vừa cho phép xuất khẩu H200.

Trong khi Quốc hội giữ quan điểm cứng rắn về việc bán chip AI cho Trung Quốc, Tổng thống Trump lại tỏ ra cân nhắc giữa nhiều yếu tố.

Hồi tháng 4, chính quyền ông yêu cầu các hãng chip như Nvidia phải xin phép khi bán hàng cho khách hàng Trung Quốc, trước khi bãi bỏ một quy định thời chính quyền ông Joe Biden về kiểm soát xuất khẩu chip AI vào tháng 5.

Sau đó, các nhà chức trách Mỹ gợi ý doanh nghiệp có thể tiếp tục bán chip cho Trung Quốc với điều kiện Nhà Trắng nhận 15% tổng doanh thu, trong bối cảnh chip trở thành “quân bài” quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh.

Ở chiều ngược lại, thị trường Trung Quốc cũng có động thái gây chú ý. Tháng 9, Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc cấm doanh nghiệp trong nước mua chip Nvidia, khiến thị trường phải chuyển sang các loại chip nội địa kém mạnh mẽ hơn từ Alibaba và Huawei.

Tuy nhiên, hôm qua, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã “phản ứng tích cực” trước thông tin Mỹ cho phép Nvidia xuất khẩu H200.

Nvidia sẽ được phép xuất khẩu chip AI H200 cho “các khách hàng đã được phê duyệt” ở Trung Quốc và một số thị trường khác, với điều kiện Mỹ được giữ lại 25% doanh thu.

Ông Trump khẳng định chính sách mới “sẽ hỗ trợ việc làm tại Mỹ, củng cố năng lực sản xuất trong nước và mang lại lợi ích cho người nộp thuế”. Ông cũng cho biết Bộ Thương mại nước này đang hoàn thiện các quy định chi tiết, và “cách tiếp cận tương tự sẽ áp dụng cho AMD và nhiều công ty công nghệ hàng đầu khác của Mỹ”.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai sau thông tin Bộ Thương mại Mỹ phê duyệt việc bán H200 sang Trung Quốc, nhưng sau đó giảm lại. Khi giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu vẫn tăng khoảng 2%.

Bán dẫn, linh kiện cốt lõi của hầu hết thiết bị điện tử, hiện là tâm điểm trong cuộc chạy đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc, và cả quan hệ thương mại đầy biến động giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khi Trung Quốc áp đặt kiểm soát xuất khẩu với một số khoáng sản đất hiếm sử dụng trong sản xuất chip cao cấp, Mỹ cũng đã đe dọa đánh thuế cao hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Sau cuộc gặp tại Hàn Quốc cuối tháng 10, ông Trump và ông Tập được cho là đã hạ bớt căng thẳng trong thỏa thuận thương mại, trong đó Trung Quốc cam kết ngừng “trả đũa” các nhà sản xuất chip Mỹ, theo thông báo của Nhà Trắng.