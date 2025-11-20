Nvidia đạt doanh thu kỷ lục 57 tỷ USD, lo sợ bong bóng AI được "hạ nhiệt"

Với doanh thu kỷ lục trong quý 3, nhà sáng lập cũng là Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang có thêm động lực để tự tin đưa ra dự báo về AI...

Nvidia vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu kỷ lục 57 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 32 tỷ USD, tăng 65% so với một năm trước đó. Cả doanh thu lẫn lợi nhuận đều vượt xa dự báo của Phố Wall.

Điểm sáng lớn nhất trong báo cáo của Nvidia tiếp tục đến từ mảng trung tâm dữ liệu, vốn là động lực tăng trưởng cốt lõi của Nvidia, với doanh thu 51,215 tỷ USD, tăng 25%so với quý trước và 66%so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số chưa từng có, được thúc đẩy bởi nhu cầu bùng nổ đối với GPU phục vụ AI.

Về phần doanh thu còn lại của Nvidia, khoảng 6,8 tỷ USD, đến từ các mảng như trò chơi (4,265 tỷ USD), đồ họa chuyên dụng (760 triệu USD) và các mảng khác (766 triệu USD).

Nvidia dự báo doanh thu quý 4 năm nay sẽ đạt khoảng 65 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 62 tỷ USD của các nhà phân tích. Thậm chí một số đơn vị còn kỳ vọng con số có thể chạm 75 tỷ USD. Giới phân tích đánh giá đà tăng trưởng mạnh mẽ của Nvidia phản ánh nhu cầu AI mạnh mẽ và sự phục hồi của thị trường bán dẫn dành cho máy chủ.

Trong báo cáo gửi cổ đông, Giám đốc tài chính Colette Kress, nhấn mạnh rằng tăng trưởng ở mảng trung tâm dữ liệu được thúc đẩy bởi nhu cầu tính toán của các mô hình AI và những ứng dụng đối với AI. Bà Colette Kress cho biết trong quý vừa qua, Nvidia đã công bố các dự án xây dựng hạ tầng và “nhà máy AI” có tổng quy mô lên tới 5 triệu GPU.

Bà cho biết: “Nhu cầu đến từ mọi phía, từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP), các tổ chức, doanh nghiệp đang hiện đại hóa hạ tầng, cho tới những siêu trung tâm dữ liệu”.

Trong số các dòng sản phẩm, Blackwell Ultra, GPU được Nvidia công bố vào tháng 3, đặc biệt ghi nhận nhu cầu lớn từ khách hàng, trở thành động lực trong doanh thu của công ty. Các phiên bản trước thuộc kiến trúc Blackwell cũng tiếp tục được thị trường săn đón. CEO Jensen Huang nhấn mạnh rằng doanh số GPU Blackwell “đang vượt mọi bảng xếp hạng”.

Trong báo cáo thu nhập quý 3, ông Huang đưa ra tuyên bố: “Doanh số Blackwell đang ngoài mọi thước đo, và GPU dành cho đám mây đã bán sạch. Nhu cầu tính toán tiếp tục tăng tốc, kết hợp cả đào tạo lẫn suy luận. Mỗi lĩnh vực đều tăng theo cấp số nhân. Chúng ta đang bước vào chu kỳ đạo đức của AI. Hệ sinh thái AI đang mở rộng rất nhanh, ngày càng nhiều nhà phát triển mô hình nền tảng, nhiều startup AI hơn, trên nhiều lĩnh vực hơn và ở nhiều quốc gia hơn. AI đang len lỏi vào mọi nơi, làm mọi thứ, đồng thời trên quy mô chưa từng thấy”.

Tuy nhiên, không phải dữ liệu nào cũng màu hồng. Bà Kress lưu ý rằng sản lượng của H20, mẫu GPU mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để đáp ứng các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, chỉ đạt 50 triệu, thấp hơn kỳ vọng do không thể bán sang Trung Quốc.

Bà nói: “Một số đơn hàng rất lớn đã không thể giao dịch trong quý này do các vấn đề địa chính trị và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc. Dù thất vọng khi không thể xuất khẩu các sản phẩm điện toán trung tâm dữ liệu có tính cạnh tranh cao sang thị trường này, chúng tôi vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ và Trung Quốc, và tiếp tục nỗ lực giữ vững năng lực cạnh tranh của Mỹ trên toàn cầu”.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng lo ngại về “bong bóng AI” là thừa: “Có rất nhiều cuộc bàn tán về bong bóng AI. Nhưng từ điểm quan sát của chúng tôi, điều chúng tôi thấy là một câu chuyện hoàn toàn khác, không phải bong bóng, mà là tăng trưởng", ông nhấn mạnh.