Tập đoàn Cloud Gate đồng loạt khởi công: Cloud Reserve Central Tuy Hòa, Cloud Icon L’Avenir và khởi động Nhà ở xã hội An Phú

Sáng ngày 19/12/2025, Tập đoàn Cloud Gate đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hòa, đồng thời khởi động Dự án Nhà ở Xã hội An Phú (Cloud Living An Phu) và giới thiệu định hướng phát triển dự án cao tầng Cloud Icon L’Avenir tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Chuỗi sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn, đa phân khúc, gắn với trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp tại địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng các đối tác chiến lược, nhà đầu tư và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.

Lễ khởi công dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa 19/12.

CLOUD RESERVE CENTRAL TUY HOA: DỰ ÁN HẠT NHÂN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THẤP TẦNG CAO CẤP

Cloud Reserve Central Tuy Hoa được triển khai tại khu vực phía Bắc đường Trần Phú – một trong những không gian phát triển đô thị trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô 1,84 hecta, bao gồm 16 căn biệt thự đơn lập và 118 căn nhà liền kề sở hữu lâu dài, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại.

Với mật độ xây dựng hợp lý, thiết kế kiến trúc chú trọng không gian sống, cảnh quan và công năng sử dụng, Cloud Reserve Central Tuy Hoa được định vị là khu nhà ở thấp tầng cao cấp, góp phần hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, đồng thời nâng tầm diện mạo đô thị ven biển Tuy Hòa theo hướng văn minh, hiện đại.

Dự án được triển khai trong bối cảnh khu Đông Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, các khu công nghiệp lớn (Hòa Phát, N&G), cảng nước sâu Bãi Gốc, mở rộng sân bay Tuy Hòa và các tuyến kết nối liên vùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản khu vực giai đoạn 2026 – 2030.

Tổng quan dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa.

CLOUD ICON L’AVENIR – PHÂN KHU CAO TẦNG BIỂU TƯỢNG PHONG CÁCH SỐNG “LIVING ON TOP”

Bên cạnh các dự án thấp tầng và nhà ở xã hội, Cloud Gate định hướng phát triển Cloud Icon L’Avenir như một phân khu căn hộ cao tầng hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị đa phân khúc tại khu Đông Đắk Lắk.

Dự án được quy hoạch với các tòa nhà cao từ 30 – 32 tầng, cung cấp đa dạng sản phẩm căn hộ có diện tích từ khoảng 30 m² đến 100 m², phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư của người trẻ, gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại địa phương cũng như các nhà đầu tư đón đầu xu hướng đô thị hóa.

Cloud Icon L’Avenir được phát triển theo triết lý “Living on Top”, chú trọng trải nghiệm sống trên cao cùng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như sảnh đón và lounge sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, khu sinh hoạt ngoài trời, khu thể thao – chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, không gian cảnh quan và các tiện ích thương mại thiết yếu phục vụ cư dân.

Đặc biệt, với mức giá dự kiến chỉ từ 450 triệu đồng/căn, Cloud Icon L’Avenir được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sở hữu căn hộ hiện đại với chi phí hợp lý, gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở chất lượng và bổ sung nguồn cung căn hộ cao tầng phù hợp với nhu cầu thực của thị trường.

NHÀ Ở XÃ HỘI AN PHÚ (CLOUD LIVING AN PHU): GIẢI PHÁP AN CƯ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Song song với các dự án thương mại, Dự án Nhà ở Xã hội An Phú được Cloud Gate khởi động tại phường Bình Kiến, mang thông điệp “An yên để sống – Phú đủ tiện nghi”, hướng tới giải quyết nhu cầu nhà ở thực cho người lao động, cán bộ – công nhân viên và các gia đình trẻ đang sinh sống, làm việc tại khu Đông Đắk Lắk.

Dự án do Tập đoàn Cloud Gate làm chủ đầu tư, Cloud Property là đơn vị phát triển, được quy hoạch trên quỹ đất 43.230 m2, mật độ xây dựng 40%, ưu tiên không gian xanh và tiện ích cộng đồng. Quy mô dự án gồm 2.270 căn hộ nhà ở xã hội, chiều cao từ 10 – 15 tầng, diện tích căn hộ từ 35 – 70 m2, có tối đa 02 tầng hầm đỗ xe và công viên cây xanh 1.000 m2.

Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, thiết thực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, gắn kết cộng đồng và an cư lâu dài cho cư dân.

Bà Đỗ Thanh Hoa phát biểu tại lễ khởi động ngày 19/12.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thanh Hoa – Tổng giám đốc Tập đoàn Cloud Gate nhấn mạnh: “Hôm nay không chỉ là ngày khởi công hay khởi động các dự án, mà là dấu mốc Cloud Gate hiện thực hóa tầm nhìn đầu tư dài hạn tại Đắk Lắk với tổng vốn 6.600 tỷ đồng – thể hiện cam kết bền vững của chúng tôi đối với sự phát triển của địa phương.”

“Cloud Gate hướng tới phát triển hệ sinh thái đô thị đa dạng, nơi Cloud Reserve Central Tuy Hòa kiến tạo không gian sống thấp tầng đẳng cấp, L’Avenir mang đến phong cách sống hiện đại trên cao, còn Nhà ở Xã hội An Phú góp phần giải quyết nhu cầu an cư thực cho người lao động.”

Chuỗi dự án thấp tầng, cao tầng và nhà ở xã hội do Tập đoàn Cloud Gate đồng thời triển khai thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược dài hạn trong phát triển đô thị đa phân khúc, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm xã hội. Với tổng mức đầu tư lên tới 6.600 tỷ đồng, các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu Đông Đắk Lắk, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, đa dạng hóa nguồn cung nhà ở và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư trong giai đoạn phát triển mới.