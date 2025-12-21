Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được vinh danh Công trình Xanh EDGE

Trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam (VSCF) diễn ra ngày 19/12 vừa qua, Flamingo Maison 108 - giai đoạn đầu của đại dự án Flamingo World Islands Ho Nui Coc do Flamingo Holdings phát triển tại Thái Nguyên - đã vinh dự đón nhận Chứng chỉ Công trình Xanh EDGE từ Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới.

Đây là lần thứ ba Flamingo Holdings được vinh danh với hệ thống chứng chỉ công trình xanh quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bất động sản bền vững tại Việt Nam. Trước đó, hai dự án Flamingo Đại Lải Resort và Flamingo Cát Bà Resorts đã lần lượt đạt chứng chỉ EDGE, trở thành những hình mẫu tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng bền vững tại Việt Nam.

Đại diện Flamingo Holdings vinh dự đón nhận chứng chỉ EDGE tại sự kiện VSCF. Ảnh: Flamingo.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là hệ thống chứng chỉ do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới, phát triển nhằm thúc đẩy việc xây dựng các công trình bền vững, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thân thiện với môi trường, qua đó giúp giảm phát thải nhà kính và khắc phục được nhiều vấn đề về môi trường, khí hậu.

Theo đánh giá của IFC, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đạt mức tiết kiệm năng lượng lên tới 59%, tiết kiệm nước 31% và giảm phát thải carbon trong vật liệu 22%, thuộc nhóm công trình “sẵn sàng không phát thải carbon" và phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng không phát thải ròng. Những con số thể hiện rõ hiệu quả của các giải pháp từ quy hoạch đến thiết kế và vận hành bền vững được áp dụng đồng bộ trong toàn dự án.

Với quy mô 61 ha, nằm giữa vùng sinh thái với tứ bảo nguyên sinh “rừng – hồ - núi – đảo”, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được phát triển trên nền tảng tôn trọng, bảo tồn và nâng tầm giá trị của các yếu tố tự nhiên. Trải rộng trên những triền đồi thoải, các công trình kiến trúc được xây dựng khéo léo, bố trí theo đường đồng mức, hài hòa với địa hình đồi núi, vừa bảo toàn thảm thực vật, vừa tận dụng lợi thế cảnh quan để tạo nên không gian sống gắn kết với thiên nhiên. Cách tiếp cận này giúp dự án giảm thiểu tác động môi trường ngay từ giai đoạn khởi đầu, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc với những công trình kiến trúc ôm theo thế núi. Ảnh: Flamingo.

Tiếp nối triết lý kiến trúc đã làm nên dấu ấn Flamingo trong suốt 30 năm, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được phát triển theo trường phái Forest In The Sky – Rừng xanh trên cao với hàng vạn cây xanh và cỏ hoa được đưa lên các tầng cao, hiện diện trong mọi không gian từ sân vườn, ban công đến tầng mái và các mặt đứng công trình. Những lớp cây xanh đa tầng đóng vai trò như “lá phổi” tự nhiên, giúp giảm bức xạ nhiệt, cải thiện vi khí hậu và tối ưu thông gió tự nhiên.

Tiên phong cho lối sống Walless Living – Nghỉ dưỡng không tường, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sử dụng tối đa các bề mặt kính, mang đến những căn phòng với tầm nhìn rộng mở. Việc sử dụng bề mặt kính còn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và làm giảm lượng điện dùng để chiếu sáng ban ngày.

Song song với đó, dự án ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng như 100% biệt thự và các công trình được lắp đặt pin năng lượng mặt trời, sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm hiệu suất cao, thiết kế không gian mở để tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Những giải pháp này góp phần đáng kể trong việc giảm tiêu thụ năng lượng, đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của chứng chỉ EDGE.

Pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái của các công trình. Ảnh: Flamingo.

Về sử dụng nước, dự án cam kết 100% nước tái sử dụng cho tưới cảnh quan. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom nước mưa theo địa hình giật cấp vừa hạn chế xói mòn, vừa biến nước mưa thành nguồn tài nguyên tái tạo phục vụ vận hành lâu dài. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc còn ưu tiên sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường, giúp giảm đến 22% năng lượng tự thân của nguyên vật liệu và góp phần giảm phát thải carbon trong suốt vòng đời công trình.

Ông Hoàng Quế Linh - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Flamingo, chia sẻ: “Flamingo theo đuổi phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu hình thành. Sau 30 năm phát triển, đến nay Tập đoàn đủ năng lực để tự mình phát triển những sản phẩm bất động sản đẳng cấp, đạt các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới về kỹ thuật xây dựng và dịch vụ vận hành. Flamingo World Islands Ho Nui Coc là dự án mới nhất - với giai đoạn đầu là Flamingo Maison 108 - cũng là dự án cao cấp nhất của Tập đoàn cho đến thời điểm hiện tại, được ra mắt đúng vào năm kỷ niệm 30 năm thành lập. Vì vậy, Flamingo dành toàn bộ tâm huyết và nguồn lực để phát triển dự án vượt trội hơn các dự án trước đây. Chúng tôi luôn xác định phát triển xanh không chỉ là xu hướng, mà là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường, cộng đồng và các thế hệ tương lai.”

Theo đại diện Flamingo Holdings, chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn được xây dựng dựa trên 6 giá trị xanh cốt lõi: Quy hoạch xanh, kiến trúc xanh, năng lượng xanh, vật liệu xanh, vận hành xanh và trải nghiệm sống xanh. Những giá trị này được triển khai đồng bộ trong toàn bộ chuỗi dự án của Flamingo.

Việc Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đạt Chứng chỉ Công trình Xanh EDGE không chỉ là sự ghi nhận cho một dự án cụ thể, mà còn là minh chứng cho hành trình 30 năm Flamingo kiên định theo đuổi phát triển bền vững. Trong bối cảnh ngành bất động sản Việt Nam đang hướng tới các tiêu chuẩn xanh và mục tiêu giảm phát thải, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ dự án cao cấp mới, nơi chất lượng sống, giá trị bền vững và đẳng cấp quốc tế cùng song hành.