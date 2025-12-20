Trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 20/12/2025
Tuấn Sơn
20/12/2025, 14:34
Không chỉ dừng lại ở những góc trang trí rực rỡ hay các hoạt động mang tính thời điểm, mùa lễ hội tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.
Ở đó, từng góc décor được chăm chút, từng hoạt động trở thành chất dẫn cảm xúc, để mỗi khoảnh khắc lễ hội đều lan tỏa sự ấm áp, nuôi dưỡng kết nối và phản chiếu phong cách sống hàng hiệu một cách tự nhiên, tinh tế và bền vững.
Khi những tuyến phố nội khu, quảng trường trung tâm hay sảnh đón của các tòa nhà lung linh trong sắc đỏ, thì cũng là lúc mùa lễ hội bắt đầu gõ cửa từng không gian sống hàng hiệu, trải dài trên khắp các dự án từ Bắc vào Nam. Từ các không gian thuộc bộ sưu tập phong cách sống Masteri, Lumière Series đến Grand Marina Saigon hay The Ritz-Carlton Residences, Hanoi at The Grand, tinh thần lễ hội được thể hiện nhất quán bằng một ngôn ngữ chung: Tinh giản nhưng ấm áp, đủ rộn ràng để lan tỏa niềm vui và đủ chiều sâu để trở thành những khoảnh khắc không chỉ ngắm nhìn, mà được cảm nhận và sẻ chia mỗi ngày.
Không phô trương, nhưng vẫn đủ ấm áp và rộn ràng, mùa lễ hội ở Masterise Homes níu giữ bước chân cư dân bằng sự tinh tế và sáng tạo trong từng đường nét bày trí, những lấp lánh vừa vẹn của ánh sáng, và cảm giác thân thuộc của vật liệu décor. Tất cả hòa quyện để tạo nên một không khí lễ hội nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu của không gian.
Từ cây thông, vòng nguyệt quế đến những chi tiết trang trí trong từng ngóc ngách không gian, tất cả cùng phản chiếu tinh thần branded living, nơi thẩm mỹ được dẫn dắt bởi chuẩn mực hàng hiệu, nhưng luôn “để ngỏ” cho những trải nghiệm “cá nhân hóa”.
Nếu thiết kế tạo khung nền, thì dịch vụ và chuẩn mực vận hành chính là yếu tố làm nên chiều sâu cảm xúc cho mùa lễ hội tại các dự án của Masterise Homes.
Các sự kiện như The Magical Joy tại khu phố thương mại Malibu Walk (Masteri Waterfront) hay Jingle & Mingle trong các khu căn hộ Masteri, Lumière không đơn thuần là hoạt động lễ hội, mà là những lát cắt tinh tế của tiêu chuẩn, dịch vụ trong các không gian sống hàng hiệu, hiện diện qua những trải nghiệm liền mạch và đầy cảm xúc của cư dân.
Quan trọng hơn, mỗi khoảnh khắc lễ hội tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes đều khơi gợi sự kết nối. Vượt lên trên những trải nghiệm cá nhân, lễ hội trở thành chất xúc tác nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng – một yếu tố cốt lõi của lối sống hàng hiệu.
Mùa lễ hội sẽ chẳng thể tỏa sáng lung linh và nhiều cảm xúc đến vậy nếu thiếu những khoảnh khắc gắn kết đầy ý nghĩa. Đó là khoảnh khắc các gia đình cùng nhau trang trí căn hộ tham gia cuộc thi Master of Glow, là ánh mắt trẻ nhỏ háo hức gửi thư cho ông già Noel, hay những buổi gặp gỡ ấm áp nơi sảnh đón và nội khu rực rỡ ánh đèn.
Những khoảnh khắc thắp sáng cây thông, những nụ cười trao nhau hay những câu chuyện rất đời được sẻ chia đã góp phần định hình một môi trường sống văn minh, ấm áp và đầy cảm hứngChất lượng cộng đồng, vì thế, chính là “phần hồn” của branded living. Ở đó, cư dân không chỉ an cư trong những không gian được thiết kế chuẩn mực, mà còn cùng nhau kiến tạo một phong cách sống đẳng cấp – nơi mỗi mùa lễ hội không chỉ để ngắm nhìn, mà để cảm nhận, sẻ chia và lưu giữ như một phần ký ức chung của đời sống đô thị.
Sáng ngày 19/12/2025, Tập đoàn Cloud Gate đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Cloud Reserve Central Tuy Hòa, đồng thời khởi động Dự án Nhà ở Xã hội An Phú (Cloud Living An Phu) và giới thiệu định hướng phát triển dự án cao tầng Cloud Icon L’Avenir tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Gần 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối uy tín đã hội tụ về Summer Vinh Convention Center, cùng nhau bước vào hành trình khám phá The Sensia – Bán đảo thuận nhiên, biểu tượng sống mới đang hình thành giữa lòng Thành Vinh (tên gọi trước sáp nhập).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 322/2025/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND đặc khu trong trường hợp đặc thù…
Đây là một trong 13 công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bên cạnh việc tiếp tục phát huy các lợi thế truyền thống như chi phí cạnh tranh, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang dần định hình diện mạo mới, với sự dịch chuyển rõ nét sang các dự án quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: