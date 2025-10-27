Thứ Hai, 27/10/2025

Trang chủ Khung pháp lý

Bộ Tư pháp thông tin về tiến độ thi hành án đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết

Đỗ Như

27/10/2025, 22:55

Cho đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ cá nhân và nghĩa vụ liên đới trong bản án. Còn ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số trên 830 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 4 tỷ đồng...

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: MOJ.
Quang cảnh Họp báo. Ảnh: MOJ.

Chiều 27/10, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn, Bộ Tư pháp tổ chức Họp báo thường kỳ quý 3/2025.

Trong quý 3/2025, công tác tư pháp tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được một số kết quả nổi bật.

Theo đó, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đã hoàn thành 100% việc thực thi phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn triển khai; hoàn thành thực thi 24/26 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được triển khai quyết liệt, bài bản.

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thi hành án dân sư, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng.

Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025 cho thấy tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỷ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%.

Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, quản lý con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp, pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế… đạt nhiều kết quả.

Tại cuộc họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa đã thông tin về tiến độ thi hành 2 vụ án được dư luận quan tâm là vụ thi hành án đối với ông Đinh La Thăng và Trịnh Văn Quyết.

Đối với vụ liên quan đến ông Đinh La Thăng, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số trên 830 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 4 tỷ đồng.

Khó khăn là ông Thăng không đủ tài sản để thi hành án. Ông Đinh La Thăng chỉ có tài sản duy nhất là căn hộ chung cư đứng tên hai vợ chồng và cơ quan thi hành án dân sự đã xử lý tài sản này, ngoài ra không còn tài sản nào khác.

Phó Cục trưởng cũng cho biết cơ quan thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh, nếu có các tài sản liên quan đến ông Đinh La Thăng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ ông Trịnh Văn Quyết, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự cho biết theo quy định tại điều 53 Luật Thi hành án dân sự thì đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xác nhận kết quả thi hành án. Cơ quan thi hành án mới nhận được đơn yêu cầu xác nhận của ông Quyết đối với khoản thi hành cho nhà nước (quyết định thi hành án riêng) và đã cấp xác nhận theo yêu cầu.

Đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ cá nhân và nghĩa vụ liên đới trong bản án. Khoản bồi thường hiện cơ quan thi hành án dân sự đang thực hiện thủ tục chi trả cho người được thi hành án.

Vụ án Trịnh Văn Quyết: Không chấp nhận tăng mức bồi thường cho nhà đầu tư F2, F3…

14:26, 26/06/2025

Vụ án Trịnh Văn Quyết: Không chấp nhận tăng mức bồi thường cho nhà đầu tư F2, F3…

Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

11:24, 26/06/2025

Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được đề nghị áp dụng hình phạt tiền ở tội Thao túng thị trường chứng khoán

14:01, 19/06/2025

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được đề nghị áp dụng hình phạt tiền ở tội Thao túng thị trường chứng khoán

đinh la thăng

