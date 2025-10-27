Bộ Tư pháp thông tin về tiến độ thi hành án đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Đỗ Như
27/10/2025, 22:55
Cho đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ cá nhân và nghĩa vụ liên đới trong bản án. Còn ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số trên 830 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 4 tỷ đồng...
Chiều 27/10, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn, Bộ Tư pháp tổ chức Họp báo thường kỳ quý 3/2025.
Trong quý 3/2025, công tác tư pháp tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, bám sát phương châm chỉ đạo điều hành năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được một số kết quả nổi bật.
Theo đó, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó, đã hoàn thành 100% việc thực thi phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn triển khai; hoàn thành thực thi 24/26 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.
Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được triển khai quyết liệt, bài bản.
Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải
thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn
trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thi hành án dân sư, kết quả công tác
thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng.
Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025 cho thấy tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỷ lệ 84,25%.
Tổng số tiền phải thi hành là trên 686 nghìn tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267 nghìn tỷ đồng. Đã thi hành xong trên 150 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%.
Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.
Công tác hộ tịch, quốc tịch, quản lý con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp, pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế… đạt nhiều kết quả.
Tại cuộc họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa đã thông tin về tiến độ thi hành 2 vụ án được dư luận quan tâm là vụ thi hành án đối với ông Đinh La Thăng và Trịnh Văn Quyết.
Đối với vụ liên quan đến ông Đinh La Thăng, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số trên 830 tỷ đồng, đã thi hành xong hơn 4 tỷ đồng.
Khó khăn là ông Thăng không đủ tài sản để thi hành án. Ông Đinh La Thăng chỉ có tài sản duy nhất là căn hộ chung cư đứng tên hai vợ chồng và cơ quan thi hành án dân sự đã xử lý tài sản này, ngoài ra không còn tài sản nào khác.
Phó Cục trưởng cũng cho biết cơ quan thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh, nếu có các tài sản liên quan đến ông Đinh La Thăng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với vụ ông Trịnh Văn Quyết, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự cho biết theo quy định tại điều 53 Luật Thi hành án dân sự thì đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xác nhận kết quả thi hành án. Cơ quan thi hành án mới nhận được đơn yêu cầu xác nhận của ông Quyết đối với khoản thi hành cho nhà nước (quyết định thi hành án riêng) và đã cấp xác nhận theo yêu cầu.
Đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ cá nhân và nghĩa vụ liên đới trong bản án. Khoản bồi thường hiện cơ quan thi hành án dân sự đang thực hiện thủ tục chi trả cho người được thi hành án.
11:24, 26/06/2025
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 5 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với số tiền thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng...
Chính quyền nhiều phường, xã tại Bắc Ninh được yêu cầu phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh rà soát, kiểm tra và kiên quyết cắt điện đối với các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm, các cơ sở thực hiện việc câu móc điện trái quy định tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế...
Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...
Việc ban hành Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại; đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: