Bắc Ninh: Quyết liệt bảo vệ môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh

Chính quyền nhiều phường, xã tại Bắc Ninh được yêu cầu phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh rà soát, kiểm tra và kiên quyết cắt điện đối với các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm, các cơ sở thực hiện việc câu móc điện trái quy định tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký văn bản số 3894/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề gây ô nhiễm môi trường.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề, Cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt là việc tuyên truyền tháo dỡ và không tự ý xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải để hoạt động trở lại khi không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
UBND phường Hạp Lĩnh, Phù Khê và UBND xã Gia Bình, Văn Môn huy động các lực lượng cơ sở thực hiện quyết liệt giải pháp đảm bảo môi trường tại địa bàn, giữ vững thành quả đã đạt được thời gian qua, không để tái diễn phức tạp trở lại. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chấp hành quy định của pháp luật nói chung, bảo vệ môi trường nói riêng.
Thực hiện nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt, không hoạt động lén lút, nhất là đối với các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động (việc hướng dẫn, yêu cầu phải được thể hiện bằng biên bản và có sự cam kết của chủ cơ sở sản xuất).
Thường xuyên thông báo công khai các cá nhân, hộ gia đình có vi phạm, không hợp tác với cơ quan chức năng, không thực hiện các quyết định xử phạt... trên hệ thống truyền thanh cơ sở và phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa chung.
Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh rà soát, kiểm tra và kiên quyết cắt điện đối với các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm, các cơ sở thực hiện việc câu móc điện trái quy định tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh; Phối hợp các ngành liên quan rà soát, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn tạo công ăn việc làm cho người dân; hỗ trợ, chuyển đổi di dời các cơ sở sản xuất đến khu vực quy hoạch sản xuất theo đúng quy định.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra đối với các cơ sở có dấu hiệu hoạt động trở lại khi chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Được biết, từ cuối năm 2024 đến năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại các làng nghề.
Cụ thể, tỉnh đã xử lý triệt để các "điểm nóng" gây ô nhiễm: tại làng nghề giấy Phong Khê (thành phố Bắc Ninh cũ), 100% các cơ sở sản xuất trong khu dân cư đã ngừng hoạt động và toàn bộ lò hơi đã được tháo dỡ vào tháng 10/2024.
Tương tự, tại làng nghề tái chế và đúc nhôm Văn Môn (huyện Yên Phong cũ), tất cả các cơ sở sản xuất trong khu dân cư cũng đã ngừng hoạt động vào tháng 12/2024, và việc tháo dỡ lò tái chế đã hoàn thành.
Tỉnh cũng kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (huyện Gia Bình cũ), đồng thời đưa Cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du cũ) vào danh sách xử lý ô nhiễm nghiêm trọng.
Bên cạnh việc xử lý, tỉnh Bắc Ninh còn triển khai các chính sách hỗ trợ chi phí di dời đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại các làng nghề trọng điểm, nhờ đó nhiều cơ sở gây ô nhiễm đã bị xóa bỏ vĩnh viễn.
