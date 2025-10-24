Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...
Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho 1 đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, ở phường Bến Thành) để nhằm mục đích không bị xử lý.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “ Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.
Trước đó, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Ngân nhờ mẹ ruột đứng tên giám đốc) nhưng trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh và hưởng lợi.
Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000.
Bên cạnh các sản phẩm được cấp phép lưu hành, Ngân còn cho sản xuất trái phép sản phẩm “viên rau củ collagen” không có hồ sơ công bố, không được cấp phép, nhưng vẫn đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000 và bán kèm như một phần của “liệu trình giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan chức năng, nhưng thực tế lại phân phối như sản phẩm chính.
Các sản phẩm được vận chuyển từ Hà Nội vào kho của Công ty ZuBu tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 – 1,1 triệu đồng.
Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023 - 2024 lên đến hàng trăm tỷ đồng, được che giấu qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm của Ngân là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng công bố.
Một số mẫu chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô...
Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...
Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.
Trong 12 giờ qua, mưa to đã bao phủ nhiều khu vực tại Quảng Trị, đe dọa ngập úng vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi, ven sông suối. Lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt sông Kiến Giang.
Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: