VN-Index lao dốc cuối phiên, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/10/2025

Kết phiên 27/10, VN-Index giảm 30,64 điểm, tương đương 1,82% xuống mốc 1.652,54 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,92 điểm, tương đương 0,72% xuống 265,36 điểm.

Hoạt động tái cơ cấu các quỹ cũng sẽ là sự kiện có thể tạo ra biến động cho thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong tuần cuối tháng 10, thị trường sẽ tập trung sự chú ý vào kết quả lãi suất và định hướng điều hành chính sách tiền tê của Fed trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư theo các bộ chỉ số Vn30, VnFinlead và VnDiamond cũng sẽ là sự kiện có thể tạo ra biến động cho thị trường.

Đây vẫn là giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nên các hoạt động giải ngân mua lướt sóng chỉ nên thực hiện với tỷ trọng thấp, ưu tiên lợi thế T+.

Chúng tôi vẫn ưu tiên cho hoạt động quản trị rủi ro ở giai đoạn này. Các vị thế ngắn hạn cần tuân thủ theo các ngưỡng trailing stop. Nhà đầu tư hạn chế sử dụng margin và nên tận dụng các nhịp tăng của thị trường để đưa tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn/tiền mặt về mức an toàn”.

Trong những phiên tới, không thể bỏ qua khả năng thị trường có thể lùi tiếp xuống ngưỡng 1.625

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.665 – 1.700 trước khi giảm mạnh vào cuối phiên, xuống đóng cửa tại mốc 1.652,54 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành Hóa chất, Bảo hiểm,… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Trong những phiên giao dịch tới, không thể bỏ qua khả năng thị trường có thể lùi tiếp xuống ngưỡng 1.625. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Hiện tại VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.620 điểm - 1.630 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi kiểm tra lại kháng cự 1.700 điểm. Áp lực cung gia tăng mạnh ở nhiều mã, đây là những nhận định đã được đề cập trong các báo cáo trước. Hiện tại VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.620 điểm - 1.630 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025. Trong khi VN30 kiểm tra lại vùng giá cao nhất tháng 08-09/2025.

Ngắn hạn như đã phân tích, chỉ số VN-Index kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. Dẫn đến thị trường phân hóa theo: (1) Áp lực bán mạnh đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao...(2) Phục hồi tốt, dòng tiền và xu hướng cải thiện với các mã, nhóm mã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Thể hiện phục hồi ở nhóm công nghệ, viễn thông trong những tuần trước. Hiện tại nhóm hóa chất, khu công nghiệp đang phục hồi tốt ở vùng giá tháng 04,05/2025. Nhóm mã này sau thời điểm giảm mạnh do áp thuế đối ứng, có kỳ vọng phục hồi khi Việt Nam, Mỹ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng. Với diễn biến này, chúng tôi thận trọng đánh giá, đề xuất các cơ hội đầu tư mới, dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng tốt.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong khoảng 1.630 - 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 30,6 điểm (-1.8%), đóng cửa ở mức 1.652,5 điểm. Thị trường có nhịp tăng điểm lên mức 1.700 điểm vào đầu phiên sáng và gặp áp lực bán tại vùng kháng cự này. Ngoài ra, lực bán mạnh xuất hiện từ cuối phiên chiều, tập trung vào các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng và Bất động sản khiến chỉ số giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay.

Áp lực bán tại vùng 1.700 điểm cho thấy đây đang là vùng kháng cự mạnh của VN-Index trong thời gian tới. Ngoài ra, thanh khoản thị trường hôm nay vẫn mức thấp và tương đương với bình quân 10 phiên gần nhất cho thấy lực bán không quá mạnh. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm chỉ số sẽ tiếp tục giao dịch trong khoảng 1.630 - 1.700. Mặc dù vậy, nhà đầu tư vẫn nên theo dõi sát diễn biến của chỉ số tại biên dưới 1,630 và chưa nên giải ngân khi lực bán có thể tiếp diễn trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1.600 – 1.640 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho thấy áp lực giảm vẫn còn và chỉ số VN-Index có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ gần nhất một lần nữa. Trong khi đó chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy nhà đầu tư không quá bi quan và đà giảm của thị trường phần lớn vẫn do tác động chính từ nhóm vốn hóa lớn (chủ yếu nhóm Vingroup và Gelex).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20 – 40% danh mục và không nên bán ra ở giai đoạn hiện tại, vị thế mua mới có thể xem xét với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

Xu hướng VN-Index đi xuống vẫn đang tiếp diễn và hỗ trợ ngắn hạn đang là vùng 1.630 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch hôm nay với nến marubozu black, cho thấy phe bán áp đảo hoàn toàn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm và chưa có tín hiệu đảo chiều. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX duy trì dưới ngưỡng 25, cùng với đường +DI cắt đường -DI, cho thấy xu hướng đi xuống vẫn đang tiếp diễn và hỗ trợ ngắn hạn đang là vùng 1.630 điểm, tương đương quanh đáy cũ gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo. Chỉ số chung được kỳ vọng sẽ có hồi phục kỹ thuật trong phiên quanh mốc 1630 trùng với biên dưới của dải Bollinger Band.

VN Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 30 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần và đánh mất mốc điểm 1660. Áp lực bán lan rộng cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm và thị trường có thể cần thêm thời gian để hấp thụ lực cung. Trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để có hành động kịp thời, đồng thời chủ động rà soát và cơ cấu lại danh mục nếu cần - đặc biệt là với các mã đã chạm ngưỡng cắt lỗ - nhằm bảo toàn nguồn vốn và quản trị rủi ro cho danh mục trong giai đoạn hiện tại”.

VN-Index chịu biên độ giảm cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index đóng cửa vi phạm biên độ dao động 1.670-1.695 điểm cho thấy sự lấn át của áp lực bán, hình thành quán tính điều chỉnh với mục tiêu là vùng 1.620 điểm trong thời gian tới. Vùng 1.670-1.675 điểm sẽ là kháng cự ngắn hạn, cản trở các hoạt động hồi phục nếu có trong ngày giao dịch 28/10”

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.652,54 điểm, giảm 30,64 điểm (-1,82%). Khối lượng giao dịch khớp lệnh 905 triệu đơn vị.

Áp lực bán quay lại và đẩy mạnh quanh vùng MA20 (khoảng 1.698 điểm) khiến thị trường đảo chiều điều chỉnh.

Khả năng cân bằng của chỉ số VN-Index sẽ được theo dõi ở vùng biên dưới 1.600 – 1.610. Nếu tiếp tục đánh mất khu vực trên, chỉ số có thể bước vào xu hướng Giảm ngắn hạn với hỗ trợ kế tiếp quanh vùng 1.550 – 1.560”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.