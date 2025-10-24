Sáp nhập 2 Trường Cao đẳng Y tế vào 2 Trường Đại học Y- Dược

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế...
Cụ thể, tại Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025, Phó Thủ tướng đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.
Tại Quyết định số 2346/QĐ-TTg ngày 23/10/2025, Phó Thủ tướng đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế trực thuộc UBND thành phố Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.
Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của 2 Trường Cao đẳng trên vào 2 Trường Đại học theo quy định.
Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế hướng dẫn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại 2 Trường Cao đẳng theo quy định.
Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu ổn định cơ cấu dân số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững nguồn nhân lực Thủ đô...
Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...
Khu du lịch biển Hải Tiến – điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa bị tàn phá nghiêm trọng khi gần 2 km bờ kè ven biển bị sóng lớn đánh gãy, sụt lún, nghiêng ngả. Hạ tầng du lịch, tài sản người dân và tính mạng du khách đang bị đe dọa từng ngày. Người dân địa phương và các hộ kinh doanh phát “tín hiệu cầu cứu” đề nghị cấp trên sớm triển khai phương án xử lý khẩn cấp.
Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: