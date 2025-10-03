Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí, xã hội

Nhật Dương

03/10/2025, 10:40

Việc chi trả các chế độ trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của các địa phương...

Chi trả chế độ trợ cấp bảo hiểm cho người dân tại Hà Nội. Ảnh: TH.
Chi trả chế độ trợ cấp bảo hiểm cho người dân tại Hà Nội. Ảnh: TH.

Theo Bộ Y tế, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, các địa phương đã t chức chi trả trợ cấp xã hội (theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP), trợ cấp hưu trí xã hội (theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP) cho người dân, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách.

Việc chi trả được tổ chức đồng bộ, thông qua nhiều hình thức như: chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử do pháp luật quy định, hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Hầu hết các địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, giám sát và xác nhận chi trả, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế sai sót và tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành việc chi trả trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khn trương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương cấp xã tập trung thực hiện chi trả trợ cp xã hội và trợ cp hưu trí xã hội hng tháng.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước bố trí ngân sách thực hiện chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng kịp thời cho cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn, giám sát cấp xã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng đúng quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, đảm bảo người dân nhận được chế độ, chính sách trong thời gian sớm nhất, không để kéo dài.

Các đơn vị cũng cần kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh vướng mắc, không làm gián đoạn, chậm trễ việc chi trả trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Bảo đảm chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Theo quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Điều 34, Điều 36 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, và quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm và thm quyền thực hiện chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng và chế độ trợ cp hưu trí xã hội hằng tháng.

An sinh xã hội Bộ Y tế chi trả trợ cấp hưu trí trợ cấp xã hội

