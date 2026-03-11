Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình hiến, ghép bộ phận cơ thể người

Phúc Minh

11/03/2026, 15:36

Sau khi các cơ quan phát hiện, bắt giữ các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ các đơn vị, cơ sở y tế kiểm tra, rà soát chặt chẽ, không thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có chỉ đạo đến các bệnh viện, các Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người, đề nghị tăng cường quản lý, rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hiến, lấy, ghép tạng.

Động thái được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Những hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng của người dân.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nghiêm cấm mọi hành vi môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ Y tế nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.

Các cơ sở có thực hiện ghép tạng được yêu cầu rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình chuyên môn liên quan đến hoạt động hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người. Việc tiếp nhận, thẩm định và xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận phải được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể từ người sống.

Đối với các cơ sở y tế, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ hiến và ghép, bảo đảm hồ sơ hợp pháp, minh bạch và đầy đủ. Đặc biệt, không thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép.

Việc tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý cho đội ngũ nhân viên y tế cũng được lưu ý, nhất là những cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Các Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người từ người chết não, từng bước hạn chế nguồn hiến từ người sống.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Nam tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật đỉnh cao trong ghép tạng

13:22, 16/02/2024

Việt Nam tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật đỉnh cao trong ghép tạng

Thủ tướng: Việt Nam đi sau nhưng trình độ ghép tạng đã ngang bằng nhiều nước

11:45, 19/05/2024

Thủ tướng: Việt Nam đi sau nhưng trình độ ghép tạng đã ngang bằng nhiều nước

Từ khóa:

ghép tạng hiến tạng mua bán mô cơ thể

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển “kinh tế bạc” thành động lực tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu coi người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của quốc gia, phát triển “kinh tế bạc” trong một tổng thể chính sách nhất quán nhằm chủ động thích ứng già hóa dân số, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Thị trường lao động Việt Nam hiện đang trong giai đoạn phục hồi, thể hiện năng lực tăng trưởng mạnh mẽ ngay cả trong bối cảnh nhiều biến động. Tuy nhiên, để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, chuyên gia nhấn mạnh các doanh nghiệp cần vượt ra khỏi sự tập trung vào chi phí lao động thấp và định vị lại mình như trung tâm của năng suất cao, đổi mới sáng tạo và thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Bệnh viện K vận hành 2 máy xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất

Bệnh viện K vận hành 2 máy xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất

Hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, đồng thời rút ngắn thời gian xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2 - 3 phút mỗi lần...

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Luơng cơ sở tăng dẫn đến một số đối tượng được tăng lương, bao gồm cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động...

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Giữa không gian văn hóa đa sắc màu của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ nhiều nơi trên cả nước đang lặng lẽ góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nhịp đàn T’rưng hay những tấm vải zèng dệt thủ công không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là cầu nối để văn hóa truyền thống tiếp tục sống.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

2

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

3

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

4

Tổng Giám đốc Masan đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN

Doanh nghiệp niêm yết

5

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy