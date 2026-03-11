Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình hiến, ghép bộ phận cơ thể người

Sau khi các cơ quan phát hiện, bắt giữ các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ các đơn vị, cơ sở y tế kiểm tra, rà soát chặt chẽ, không thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép...

Bộ Y tế vừa có chỉ đạo đến các bệnh viện, các Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người, đề nghị tăng cường quản lý, rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hiến, lấy, ghép tạng.

Động thái được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Những hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng của người dân.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nghiêm cấm mọi hành vi môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ Y tế nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.

Các cơ sở có thực hiện ghép tạng được yêu cầu rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình chuyên môn liên quan đến hoạt động hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người. Việc tiếp nhận, thẩm định và xác minh mối quan hệ giữa người hiến và người nhận phải được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể từ người sống.

Đối với các cơ sở y tế, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ hiến và ghép, bảo đảm hồ sơ hợp pháp, minh bạch và đầy đủ. Đặc biệt, không thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người khi hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến môi giới, mua bán trái phép.

Việc tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý cho đội ngũ nhân viên y tế cũng được lưu ý, nhất là những cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Các Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn có thực hiện ghép mô, bộ phận cơ thể người. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người từ người chết não, từng bước hạn chế nguồn hiến từ người sống.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.