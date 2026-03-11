Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bệnh viện K vận hành 2 máy xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất

Song Hoàng

11/03/2026, 10:43

Hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, đồng thời rút ngắn thời gian xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2 - 3 phút mỗi lần...

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan thiết bị mới tại Bệnh viện K
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan thiết bị mới tại Bệnh viện K

Sáng 10/3 tại cơ sở Quán Sứ, Hà Nội, Bệnh viện K tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh, điều trị ung thư.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa, đặc biệt là Bệnh viện K, đơn vị đầu ngành về phòng, chống ung thư của cả nước.

Hiện nay, mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám và hàng chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục. 

Trước nhu cầu điều trị ngày càng lớn, bệnh viện đã đầu tư hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất để phục vụ người bệnh. Hệ thống này cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT.

Với mức suất liều lên đến 1.500 - 2.200 MU/phút, hệ thống có thể rút ngắn thời gian xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2 - 3 phút mỗi lần điều trị.

Bên cạnh đó, tại cơ sở Quán Sứ cũng trang bị thêm hệ thống Versa HD được phối hợp với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tự động khoanh vùng khối u và hội chẩn trực tuyến.

Toàn bộ quy trình từ mô phỏng, lập phác đồ đến điều trị được quản lý bằng hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp hội Xạ phẫu quốc tế (ISRS), giúp tăng độ chính xác và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Không chỉ đầu tư trong lĩnh vực xạ trị, Bệnh viện K cũng đưa vào vận hành nhiều hệ thống thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư như hệ thống nội soi hiện đại, hơn 30 thiết bị xét nghiệm sinh hóa - huyết học, máy sinh thiết vú có hút chân không, máy đốt u bằng sóng cao tần,… Tất cả những thiết bị mới được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh.

Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới về bảo hiểm y tế

10:50, 10/03/2026

Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới về bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

07:00, 06/03/2026

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả

11:25, 27/02/2026

Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả

Đọc thêm

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Luơng cơ sở tăng dẫn đến một số đối tượng được tăng lương, bao gồm cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động...

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Giữa không gian văn hóa đa sắc màu của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ nhiều nơi trên cả nước đang lặng lẽ góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nhịp đàn T’rưng hay những tấm vải zèng dệt thủ công không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là cầu nối để văn hóa truyền thống tiếp tục sống.

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ ứng cử, phần mềm nghiệp vụ bầu cử và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch cho kỳ bầu cử tại thành phố Cảng...

Phạt tới 40 triệu đồng nếu trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm

Phạt tới 40 triệu đồng nếu trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm

Nghị định 69/2026/NĐ-CP sẽ nâng mức phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định...

Doanh nghiệp xây dựng và bất động sản tăng tốc tuyển dụng

Doanh nghiệp xây dựng và bất động sản tăng tốc tuyển dụng

Khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, quy hoạch đô thị và các đô thị mới tại Việt Nam được triển khai, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản được dự báo sẽ tăng mạnh để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam

Thị trường

2

Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại vùng biên giới

Địa phương

3

Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á

Du lịch

4

Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Dân sinh

5

Ajinomoto Việt Nam: Dinh dưỡng hợp lí tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy