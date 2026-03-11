Bệnh viện K vận hành 2 máy xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất

Hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT, đồng thời rút ngắn thời gian xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2 - 3 phút mỗi lần...

Sáng 10/3 tại cơ sở Quán Sứ, Hà Nội, Bệnh viện K tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị cùng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh, điều trị ung thư.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư. Nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng, tạo áp lực rất lớn cho hệ thống các bệnh viện chuyên khoa, đặc biệt là Bệnh viện K, đơn vị đầu ngành về phòng, chống ung thư của cả nước.

Hiện nay, mỗi năm Bệnh viện K tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám và hàng chục nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục.

Trước nhu cầu điều trị ngày càng lớn, bệnh viện đã đầu tư hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất để phục vụ người bệnh. Hệ thống này cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT.

Với mức suất liều lên đến 1.500 - 2.200 MU/phút, hệ thống có thể rút ngắn thời gian xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2 - 3 phút mỗi lần điều trị.

Bên cạnh đó, tại cơ sở Quán Sứ cũng trang bị thêm hệ thống Versa HD được phối hợp với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tự động khoanh vùng khối u và hội chẩn trực tuyến.

Toàn bộ quy trình từ mô phỏng, lập phác đồ đến điều trị được quản lý bằng hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Hiệp hội Xạ phẫu quốc tế (ISRS), giúp tăng độ chính xác và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Không chỉ đầu tư trong lĩnh vực xạ trị, Bệnh viện K cũng đưa vào vận hành nhiều hệ thống thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư như hệ thống nội soi hiện đại, hơn 30 thiết bị xét nghiệm sinh hóa - huyết học, máy sinh thiết vú có hút chân không, máy đốt u bằng sóng cao tần,… Tất cả những thiết bị mới được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh.