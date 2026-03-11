Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam
Chu Khôi
11/03/2026, 10:19
Giữa không gian văn hóa đa sắc màu của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ nhiều nơi trên cả nước đang lặng lẽ góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nhịp đàn T’rưng hay những tấm vải zèng dệt thủ công không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là cầu nối để văn hóa truyền thống tiếp tục sống.
Ngày 10/3/2026, trong chuyến thực tập điền dã tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chúng tôi và tập thể lớp Báo chí 15B - K66 (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) đã có dịp trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa bản địa sống động của đồng bào các dân tộc thiểu số.
SỐNG ĐỘNG SẮC MÀU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC
Thời điểm chúng tôi đến cũng là lúc tại nơi đây đang diễn
ra chuỗi hoạt động tháng 3 với chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ”, kéo dài từ ngày 1
đến 31/3/2026. Chương trình thu hút nhiều nghệ nhân và cộng đồng dân tộc từ khắp
các vùng miền, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu giữa lòng Hà Nội.
Bà Đoàn Thị Mến, hướng dẫn viên của Làng Văn hóa - Du lịch
các dân tộc Việt Nam, cho biết chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc
văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa những
giá trị di sản văn hóa đang được bảo tồn tại đây.
Các hoạt động trong tháng Ba có sự tham gia của hơn 100
đồng bào thuộc 16 dân tộc như Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi,
Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer… đến từ 11 địa phương trên
cả nước.
Theo bà Mến, với hình thức luân phiên đưa nghệ nhân về
sinh sống và hoạt động, Làng đã có 16 cộng đồng dân tộc thường xuyên hiện diện.
Các cộng đồng được bố trí tại nhiều không gian văn hóa khác nhau, từ khu vực
Đông Bắc - Tây Bắc với các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mường, Mông… đến không gian
Tây Nguyên với các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai
và khu vực Nam Bộ với cộng đồng Khmer.
TRẢI NGHIỆM ĐỜI SỐNG NGƯỜI TÀ ÔI GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Một trong những điểm dừng chân của chúng tôi là ngôi nhà truyền thống của
người Tà Ôi, nơi hiện có 8 nghệ nhân sinh sống và hoạt động từ năm 2017 theo
chương trình đưa các cộng đồng dân tộc về tái hiện không gian văn hóa tại Làng. Người Tà Ôi hiện có hơn 22.000 người, chủ yếu sinh sống ở
vùng núi A Lưới, TP. Huế.
Một trong những nét đặc sắc nhất của văn hóa Tà Ôi là nghề
dệt zèng, nghề truyền thống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận
là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Người Tà Ôi còn có nhiều loại
nhạc cụ truyền thống như khèn, sáo, đàn Ta lư, tù và cùng các làn điệu dân ca đặc
sắc.
Tại ngôi nhà truyền thống, du khách thường được thưởng thức
tiết mục cồng chiêng đón khách cùng điệu múa Răm May Tắc, mang ý nghĩa chúc sức khỏe và bình an cho mọi người.
Các nghệ nhân còn giới thiệu
nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt zèng, đan gùi, đan rổ, mẹt. Chị A Viết Sim (32 tuổi) cho biết để hoàn thành một chiếc gùi bằng dây mây có thể mất
khoảng nửa tháng.
"Tại quê hương A Lưới, du lịch
cộng đồng đang phát triển với nhiều mô hình homestay gắn với văn hóa truyền thống. Nếu có điều kiện, tôi muốn sau này trở về quê làm du lịch cộng đồng để quảng
bá văn hóa Tà Ôi ngay tại quê hương mình”, chị Sim chia sẻ.
NGƯỜI GIỮ HỒN NHẠC CỤ TÂY NGUYÊN
Tại không gian văn hóa Tây Nguyên, chúng tôi có dịp
gặp gỡ Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh - người nhiều năm gắn bó với việc bảo tồn và truyền
dạy nhạc cụ truyền thống của dân tộc Xơ Đăng.
Bà Y Sinh cho biết mình đến từ xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi. Gần
10 năm qua, bà cùng các nghệ nhân khác rời quê hương ra Hà Nội sinh sống và
tham gia các hoạt động văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Nghệ nhân Y Sinh biểu diễn các nhạc
cụ truyền thống như đàn T’rưng và đàn K’lông Pút. Đặc biệt, đàn K’lông Pút được
chơi bằng cách vỗ tay tạo luồng hơi để làm vang âm thanh chứ không chạm trực tiếp
vào ống đàn.
Bà Y Sinh cho biết trước đây từng là giáo viên, sau đó làm công
tác phụ nữ tại địa phương. Tuy nhiên, niềm say mê văn hóa truyền thống đã khiến
bà dành nhiều năm học và luyện tập các nhạc cụ dân tộc. Không chỉ biểu diễn, bà
còn mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em trong làng. Nhiều học trò của bà đã đạt giải
cao trong các hội thi văn hóa cấp tỉnh và toàn quốc.
Dẫu vậy, bà Y Sinh cũng bày tỏ lo lắng khi ngày nay nhiều người
trẻ ít quan tâm đến nhạc cụ truyền thống; đồng thời mong muốn có thêm điều kiện
để tiếp tục truyền dạy văn hóa cho thế hệ sau. Với bà, việc gìn giữ nhạc cụ truyền thống không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm: “Phải giữ lấy cái gốc để còn truyền lại cho con cháu đời sau”.
Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
15:17, 10/03/2026
Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm
16:55, 09/03/2026
Hàng ngàn du khách tham gia lễ hội văn hoá và ẩm thực Bỉ tại Hải Phòng
TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá
TP. Hồ Chí Minh tăng cường theo dõi và kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động, đồng thời ngăn chặn nguy cơ đầu cơ và gián đoạn hoạt động bán lẻ trên địa bàn...
Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với biến động thuế quan Mỹ
Trong bối cảnh thương mại quốc tế đầy biến động, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ...
Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”
Trước áp lực từ những xung đột địa chính trị khiến giá năng lượng toàn cầu tăng phi mã, trong kỳ điều hành ngày 10/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, các mặt hàng xăng tăng từ 1.344 đồng đến 2.073 đồng/lít; các loại dầu tăng từ 478 đồng/lít - 3.380 đồng/kg/lít, riêng dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít. Đặc biệt, để ngăn chặn “cú sốc” giá, cơ quan điều hành đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu…
Thanh Hóa chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trong thời gian ngắn đã tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp đầu mối đang chủ động nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Hợp tác thúc đẩy chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026 - 2036 hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại, xanh và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: