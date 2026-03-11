Thứ Tư, 11/03/2026

Dân sinh

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

Thu Hằng

11/03/2026, 10:38

Luơng cơ sở tăng dẫn đến một số đối tượng được tăng lương, bao gồm cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%.

Cùng với đó, lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh.

Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách. Đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Lương cơ sở được điều chỉnh lần gần nhất từ ngày 1/7/2024 với mức tăng 30%. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, điều chỉnh lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, hiện vẫn đang được áp dụng.

Với mức tăng dự kiến 8% từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở sẽ tăng thêm 187.200 đồng, nâng mức lương cơ sở lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng.

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng sau:

Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Lương cơ sở cũng làm căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, lương cơ sở tăng dẫn đến một số đối tượng được tăng lương gồm các cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã theo quy định, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động…

Ngoài ra, vừa qua Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh tra cũng thông tin cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công, mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước.

