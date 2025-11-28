Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống bệnh cúm mùa, tay chân miệng

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương. Trong đó, có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cấp chuyên sâu...

Ngày 28/11, Bộ Y tế tiếp tục ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện cấp chuyên sâu.

Riêng bệnh cúm, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 123.879 trường hợp, 3 ca tử vong. Số ca bệnh tăng từ tuần đầu tháng 9/2025.

Về bệnh tay chân miệng, chỉ trong tháng 11, cả nước ghi nhận 19.922 trường hợp mắc, 1 ca tử vong. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 78.460 trường hợp mắc, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ 2024, số mắc tăng 15,6%...

Để tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để, không để bùng phát, lây lan rộng.

Thực hiện tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, cấp cứu người bệnh, theo dõi sát, phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, đặc biệt chú ý các trường hợp mắc bệnh trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người có bệnh nền, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cùng với đó, rà soát, đảm bảo đầy đủ nguồn lực sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới, đặc biệt tại các địa bàn có ổ dịch hoặc tỷ lệ mắc cao.

Các ngành Giáo dục, Công Thương, Ban Quản lý cụm, khu công nghiệp và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh tại những khu vực tập trung đông người (các trường học, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm thương mại…).

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2025, đề xuất Ủy ban nhân dân bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng nguồn kinh phí dự phòng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, kéo dài.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Bộ Y tế đề nghị chủ động theo dõi sát, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phụ trách.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổng hợp, phân tích dữ liệu giám sát dịch tễ học và virus học; định kỳ hàng tháng hoặc ngay khi dịch bệnh có nguy cơ, có dấu hiệu gia tăng phải thực hiện đánh giá, nhận định và dự báo về xu hướng, diễn biến của dịch bệnh trong khu vực; báo cáo, tham mưu kịp thời cho Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp.

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức tốt việc phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly, cấp cứu, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các khoa có nguy cơ cao lây nhiễm như hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, truyền nhiễm…