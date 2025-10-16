Nhiều dịch bệnh có nguy cơ lây lan dịp thời tiết chuyển mùa Thu- Đông

Theo Bộ Y tế, thời tiết chuyển mùa Thu - Đông cùng với tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng giao lưu, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, Covid-I9, viêm phổi...

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông. Đây là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự bùng phát của các loại dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế, hiện nay, thời tiết chuyển mùa Thu - Đông cùng với tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng giao lưu, du lịch và mở đầu năm học mới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là các bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa (cúm mùa, Covid-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus Rota, E. coli,...).

Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành (sốt xuất huyết và tay chân miệng) vẫn có sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương.

Để chủ động kiểm soát, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tăng cường lẫy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, chú trọng giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục, các cụm, khu công nghiệp, khu dân cư mật độ cao.

Đồng thời, thực hiện khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, không để dịch bệnh bùng phát, kéo dài.

Các cơ sở y tế cũng cần thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân và chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống gia tăng các trường hợp nhập viện, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong, nhất là đối với nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người bệnh tại khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...).

Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Song song đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ em, thường xuyên thực hiện rà soát đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm, hoặc tiêm chưa đủ các mũi các loại vaccine phòng bệnh.

Các Sở Y tế cũng cần phối hợp với Ban Quản lý các cụm, khu công nghiệp, các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các trung tâm thương mại, địa điểm công cộng và ngành Giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo vệ sinh môi trường, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của cán bộ, người lao động, trẻ em, học sinh và hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bên cạnh đó, ngành Y tế phối hợp với ngành Nông nghiệp giám sát, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch cúm gia cầm, bệnh lây từ động vật sang người.

Rà soát, chuẩn bị đủ kinh phí, đảm bảo nhu cầu về thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở. Tổ chức các đoàn kiểm tra và hỗ trợ các xã, phường, đặc khu để giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo một số biện pháp để người dân tự chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng: