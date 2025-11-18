Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam chưa ghi nhận thay đổi về độc lực

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thống kê của Bộ Y tế từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus…
Thông tin được Bộ Y tế cho biết sáng 18/11 về tình hình một số bệnh viêm đường hô hấp cấp và khuyến cáo phòng, chống.
Bộ Y tế cho biết theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 đến 650.000 ca tử vong.
Dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, với chủng cúm A(H3N2) đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.
Trong các bệnh gây viêm nhiễm đường hô hấp, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp phổ biến ở trẻ em, và có thể gây biến chứng nặng ở người cao tuổi. Hàng năm, có khoảng 3,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện do RSV, trong đó có khoảng 100.000 trường hợp tử vong.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây luôn ghi nhận khoảng 300.000 đến 500.000 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hàng năm. Trong năm 2025, số mắc giảm ở những tháng giữa năm và có xu hướng tăng trở lại trong 3 tháng gần đây, với khoảng 8.500 - 11.000 trường hợp/tháng.
Tích lũy từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (267.401 ca mắc, 6 tử vong), số mắc giảm 54,8%, số tử vong giảm 3 trường hợp. Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus.
Theo Bộ Y tế, hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu - Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus RSV.
Đồng thời, giai đoạn cuối năm có sự gia tăng giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người như hội nghị, tổng kết, đám cưới,... làm tăng nguy cơ lây lan từ các khu vực công cộng, tập trung đông người về các hộ gia đình, và tăng khả năng mắc bệnh ở trẻ em, người già là những đối tượng có nguy cơ cao.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch.
Đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh để bảo vệ bản thân và người xung quanh.
Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Vệ sinh môi trường sống, thường xuyên vệ sinh, lau chùi các bề mặt hay tiếp xúc (như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại…).
Cùng với đó, thường xuyên thực hiện các biện pháp làm thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên vào phòng học, phòng làm việc, phòng hội nghị, hội thảo, nhất là sau giờ học, sau giờ làm việc, sau các buổi tổ chức sự kiện để tiêu diệt mầm bệnh, giảm nguy cơ lây bệnh.
Nâng cao thể trạng, thực hiện lối sống lành mạnh; có chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
Khi có các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời...
Huế đang đối mặt với thách thức lớn từ các vụ sạt lở bờ sông và xói lở bờ biển sau những trận mưa với cường độ lớn, dài ngày. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các biện pháp bảo vệ khẩn cấp được triển khai ngay, đồng thời củng cố năng lực chống chịu lâu dài cho toàn vùng ven biển và vùng hạ du...
Việc tìm hiểu và nắm rõ các quy định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi mô giới lừa đảo liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
