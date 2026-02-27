Thứ Sáu, 27/02/2026

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

Phạm Vinh

27/02/2026, 09:18

Chiều 26/2, Samsung đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26 series, gồm ba phiên bản Galaxy S26, Galaxy S26+, và Galaxy S26 Ultra tại Việt Nam, mang đến những cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI) đáng kể so với thế hệ trước…

Chiều 26/2, Samsung đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26 series tại Việt Nam với phiên bản cao cấp nhất có giá gần 52 triệu đồng.
Chiều 26/2, Samsung đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Galaxy S26 series tại Việt Nam với phiên bản cao cấp nhất có giá gần 52 triệu đồng.

Cả ba phiên bản đều có những đặc điểm nổi bật riêng, từ kích thước màn hình đến tính năng hỗ trợ. Galaxy S26 Ultra, model cao cấp nhất, sở hữu màn hình OLED 6.9 inch và hỗ trợ bút cảm ứng S Pen, cùng với tính năng Privacy Display độc đáo giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Ngoài ra, hệ thống camera của S26 Ultra cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính 200 megapixel và khả năng zoom quang học 5x, mang lại trải nghiệm chụp ảnh và quay video chất lượng cao.

Một điểm nhấn khác của dòng sản phẩm này là sự tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Chẳng hạn, tính năng Nightography mới cho phép quay video rõ nét trong điều kiện thiếu sáng, trong khi Photo Assist và Creative Studio hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng AI, mang lại sự sáng tạo không giới hạn cho người dùng.

Về hiệu năng, Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, trong khi hai mẫu còn lại sử dụng SoC Exynos 2600, đảm bảo khả năng xử lý mạnh mẽ và mượt mà.

Samsung cũng chú trọng đến khả năng kết nối và trải nghiệm người dùng với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Galaxy. Galaxy Buds4 và Buds4 Pro được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh khi sử dụng cùng Galaxy S26, với các tính năng như khử tiếng ồn chủ động và EQ thích ứng. Ngoài ra, Samsung còn giới thiệu nền tảng Galaxy AI với khả năng tự thực hiện chuỗi tác vụ xuyên thiết bị, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ di động.

Về pin, Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra có dung lượng pin lần lượt là 4.300 mAh, 4.900 mAh và 5.000 mAh. Chúng đều hỗ trợ sạc không dây 25W, trong khi công suất sạc có dây lần lượt là 25W, 45W và 60W. Dòng sản phẩm này được cài sẵn giao diện người dùng One UI 8.5 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Ông Trần Đức Trung, Quản trị viên Diễn đàn Tinh tế, cho biết: Samsung nhấn mạnh nền tảng Galaxy AI theo hướng AI tác nhân có khả năng tự thực hiện chuỗi tác vụ xuyên thiết bị. Trước thềm Mobile World Congress (MWC) 2026, Samsung tổ chức Galaxy Unpacked February 2026 để ra mắt dòng Samsung Galaxy S26 series, tạo đà truyền thông sớm.

Bên cạnh bộ 3 smartphone ra mắt đợt này, Samsung cũng trình diễn hệ sinh thái mang tính định hướng công nghệ như màn hình mới và cập nhật dự án kính XR nhằm cạnh tranh với Apple Vision Pro… Điều này cho thấy chiến lược mở rộng trải nghiệm AI và thiết bị thế hệ tiếp theo.

“Dù flagship đã ra mắt trước đó, MWC vẫn là nền tảng để Samsung chốt hợp đồng với nhà mạng và củng cố vị thế trước đối thủ. Quy mô hiện diện lớn giúp hãng duy trì sức ảnh hưởng truyền thông giữa làn sóng sản phẩm mới trên thị trường. Các khu B2B cũng phản ánh tham vọng ở mảng hạ tầng mạng và lộ trình 6G. Vì vậy, MWC tiếp tục là mắt xích quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Samsung”, Admin diễn đàn Tinh tế chia sẻ.

Đại diện CellphoneS cho rằng Galaxy S26 series tuy không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng những nâng cấp đột phá về hoàn thiện thiết kế bền bỉ, tối ưu nhiều tính năng mới trong việc hỗ trợ tác vụ Galaxy AI. Đặc biệt với chương trình ưu đãi đặt trước gồm Phiếu mua hàng và trợ giá khi khách hàng thu cũ lên đời giảm tối đa lên đến 8 triệu tuỳ phiên bản dung lượng, chắc chắn Galaxy S26 series vẫn sẽ là thiết bị cao cấp với doanh số bán tốt.

Theo xu hướng mua sắm nhiều năm qua, hệ thống dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản chiếm khoảng 75%, Galaxy S26+ và Galaxy S26 khoảng 25%. Nhiều khả năng màu tím Colbat và xanh Sky Blue sẽ được khách hàng yêu thích lựa chọn nhiều nhất.

Giá bán Galaxy S26 series lần lượt từ 25.990.000 đồng cho phiên bản Galaxy S26, 29.990.000 đồng cho Galaxy S26 Plus, và 36.990.000 đồng cho phiên bản cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra. Trong đó, phiên bản đắt nhất là Galaxy S26 Ultra (16GB+1TB) có giá 51.990.000 đồng.

Samsung Galaxy S26 series không chỉ là một bước tiến mới trong công nghệ di động mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Samsung trong việc mở rộng trải nghiệm AI và thiết bị thế hệ tiếp theo. Với những cải tiến vượt bậc và chiến lược tiếp cận thị trường thông minh, Samsung đang khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp di động toàn cầu.

VnEconomy