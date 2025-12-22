Chip 2nm cho điện thoại đầu tiên trên thế giới do Samsung thiết kế

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 22/12/2025
22/12/2025, 09:22
Exynos 2600, con chip 2nm đầu tiên cho điện thoại di động, dự kiến sẽ được tích hợp trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus...
Samsung mới đây đã công bố Exynos 2600, bộ vi xử lý dành cho điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được sản xuất trên tiến trình 2nm. Theo nhà sản xuất, con chip này được thiết kế nhằm nâng cao hiệu năng xử lý tổng thể, khả năng tính toán AI, hiệu suất đồ họa cũng như cải thiện bài toán tiêu thụ năng lượng và kiểm soát nhiệt.
Theo công bố của Samsung, Exynos 2600 được định vị ở phân khúc cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các bộ xử lý mạnh nhất hiện nay như Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm và Dimensity 9500 của MediaTek.
Exynos 2600 đã đánh dấu việc Samsung đưa chip “cây nhà lá vườn” trở lại trên các dòng điện thoại cao cấp. Trước đó, trong năm ngoái, hãng đã tạm thời ngừng sử dụng Exynos trên dòng Galaxy S, chuyển sang trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Exynos 2600 dự kiến sẽ được sử dụng trên một số phiên bản của dòng Galaxy S26 sắp ra mắt.
Về kiến trúc, Exynos 2600 được tích hợp CPU 10 lõi, sử dụng các nhân C1-Ultra và C1-Pro thế hệ mới. Samsung đã loại bỏ các lõi tiết kiệm điện truyền thống, thay vào đó là cấu trúc kết hợp giữa các lõi hiệu năng cao và hiệu năng trung bình nhằm tối ưu hiệu suất xử lý đa nhiệm và phân bổ tải. Theo công bố, hiệu năng CPU của Exynos 2600 tăng tối đa 39% so với Exynos 2500.
Khối xử lý AI (NPU) trên Exynos 2600 cũng được nâng cấp đáng kể, với hiệu năng tăng 113% so với thế hệ trước, đáp ứng các tác vụ AI trên thiết bị (on-device AI) như xử lý hình ảnh, nhận dạng ngôn ngữ và tối ưu trải nghiệm người dùng theo thời gian thực.
Ở mảng đồ họa, Exynos 2600 được trang bị GPU Xclipse 960 thế hệ mới, mang lại mức cải thiện hiệu năng dò tia (ray tracing) lên tới 50%. GPU này đồng thời hỗ trợ các công nghệ nâng độ phân giải và tạo khung hình dựa trên AI, giúp cải thiện chất lượng hiển thị và hiệu suất trong các ứng dụng đồ họa và trò chơi di động.
Exynos 2600 hỗ trợ camera có độ phân giải tối đa lên tới 320MP, đồng thời khắc phục hoàn toàn hiện tượng trễ màn trập khi sử dụng cảm biến 108MP. Chip có khả năng quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây và video 4K ở 120 khung hình/giây kèm HDR, đáp ứng nhu cầu quay chụp chất lượng cao trên smartphone.
Đáng chú ý, Samsung cho biết Exynos 2600 đã được cải tiến mạnh về thiết kế nhiệt. Chip tích hợp công nghệ Heat Path Block, kết hợp vật liệu đóng gói EMC có hằng số điện môi cao (High-k EMC), giúp tăng hiệu quả truyền nhiệt và giảm điện trở nhiệt lên tới 16%. Thiết kế này nhằm duy trì độ ổn định nhiệt và hiệu năng trong các kịch bản tải cao kéo dài.
Theo kế hoạch, Exynos 2600 dự kiến sẽ được tích hợp trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus. Các đánh giá chi tiết về hiệu năng thực tế, mức tiêu thụ năng lượng và khả năng kiểm soát nhiệt của con chip 2nm này sẽ chỉ được xác nhận khi các thiết bị thương mại chính thức ra mắt.
