Apple chính thức “vượt mặt” Samsung về thị phần sau 14 năm

Sau 14 năm giữ vị thế dẫn đầu, Samsung đã chính thức bị Apple vượt mặt trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu…

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, trong năm 2025, Apple vươn lên dẫn đầu thị trường năm 2025 với 20% thị phần.

Sự vươn lên của Apple cho thấy, nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng điện thoại cao cấp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng nhất của thị trường trong năm qua.

“Trong năm 2025, thị trường smartphone tiếp tục dịch chuyển lên các phân khúc giá cao hơn, người tiêu dùng đẩy mạnh nâng cấp lên những thiết bị cao cấp. Song song với đó, nhu cầu đối với các thiết bị 5G cũng tăng mạnh tại nhiều khu vực đang phát triển”, bà Shilpi Jain, chuyên gia phân tích cấp cao của Counterpoint, nhận định.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, hãng công nghệ Mỹ bán ra nhiều điện thoại hơn đối thủ Hàn Quốc. Theo báo cáo, động lực chính đến từ nhu cầu bùng nổ đối với dòng iPhone 17 ra mắt tháng 9/2025, cùng với doanh số ổn định của iPhone 16 tại các thị trường như Ấn Độ, Nhật Bản và Đông Nam Á.

Counterpoint Research cho biết doanh số iPhone của Apple tăng 10% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2025, Apple đạt mức thị phần theo quý cao nhất từ trước tới nay, chiếm khoảng một phần tư tổng lượng điện thoại xuất xưởng trên toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Samsung kết thúc năm 2025 với 19% thị phần, xếp ngay sau Apple. Nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ, nhờ các dòng Galaxy A ở phân khúc tầm trung, cùng các sản phẩm cao cấp như Galaxy S25 và Galaxy Z Fold 7. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh tại Mỹ Latinh và Tây Âu đã phần nào kìm hãm đà tăng trưởng của Samsung, dù kết quả kinh doanh tại Nhật Bản và một số thị trường chủ lực vẫn khá tích cực.

Trong nhóm bám đuổi, Xiaomi giữ vị trí thứ ba với 13% thị phần. Chiến lược nâng tầm sản phẩm, cùng sức mua tốt tại các thị trường mới nổi và hệ thống phân phối hiệu quả, giúp hãng này duy trì lượng bán ổn định giữa lúc ngành di động còn nhiều biến động.

Vivo ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 3%, trong khi Oppo giảm 4% so với cùng kỳ. Dù Oppo đạt được một số kết quả khả quan tại Ấn Độ và khu vực Trung Đông – châu Phi, hãng vẫn chịu sức ép lớn từ sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Về tình hình toàn thị trường, số lượng máy xuất xưởng năm nay đã tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp của ngành smartphone. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với một thị trường từng trải qua nhiều năm ảm đạm, chịu tác động nặng nề từ các bất ổn kinh tế vĩ mô và tình trạng bão hòa kéo dài.