BP bán cổ phần đa số trong Castrol để lấy tiền trả nợ

Hãng dầu khí BP của Anh đã đồng ý bán cổ phần 65% trong nhà sản xuất dầu nhờn Castrol cho công ty đầu tư Stonepeak với giá 6 tỷ USD...

Thương vụ được công bố chỉ vài tháng sau khi BP bắt đầu công khai tìm kiếm khách mua Castrol.

Theo hãng tin CNBC, vụ sang nhượng cổ phần này diễn ra trong bối cảnh BP đang thực hiện một cuộc tái cấu trúc chiến lược, bao gồm việc thay đổi chiến lược xanh và bán lại tổng cộng 20 tỷ USD tài sản trong thời gian đến cuối năm 2027. Thương vụ bán cổ phần định giá Castrol ở mức 10,1 tỷ USD.

Các công ty năng lượng - bao gồm Reliance Industries của Ấn Độ và tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia - cũng như các công ty đầu tư cổ phần tư nhân như Apollo Global Management và Lone Star Funds, đã được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng cho việc mua lại Castrol của BP vào thời điểm tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, người mua cuối cùng lại là Stonepeak.

“Với việc bán cổ phần trong Castrol, chúng tôi đã hoàn thành hoặc công bố hơn một nửa chương trình thoái vốn 20 tỷ USD của mình. Số tiền thu được sẽ củng cố đáng kể bảng cân đối kế toán của BP. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện chiến lược tái cấu trúc của chúng tôi. Công ty đang giảm bớt sự phức tạp, tập trung vào các mảng hoạt động chính” - CEO tạm quyền của BP, bà Carol Howle, cho biết trong một tuyên bố.

BP có quyền chọn để bán cổ phần 35% còn lại trong Castrol sau thời gian 2 năm. Việc bán cổ phần đa số trong Castrol diễn ra chỉ vài ngày sau khi BP thông báo bổ nhiệm vị CEO thứ tư trong 6 năm qua. Ông Meg O’Neill, đang là CEO của công ty năng lượng Woodside Energy, sẽ trở thành CEO của BP từ 1/4/2026. Người tiền nhiệm của ông ở cương vị này là ông Murray Auchincloss, người điều hành BP trong thời gian chưa đầy 2 năm.

Ông Stephen Isaacs, cố vấn chiến lược tại Alvine Capital, một công ty nắm giữ cổ phần trong BP, vào tuần trước nhận định với CNBC rằng BP đã hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian dài, và việc thay CEO có thể là “mảnh ghép cuối cùng của trò chơi xếp hình” để đưa mọi thứ vào trật tự.

“Tôi nghĩ sẽ có thêm các đợt bán cổ phần của các phần khác của BP trong tương lai. Sự thay đổi này sẽ giúp công ty quay trở lại với hoạt động cốt lõi là tập trung vào thăm dò và khai thác dầu khí”, CEO Dan Boardman-Weston của công ty quản lý gia sản BRI Wealth Management, nhận định.

Công ty niêm yết tại London của BP có hiệu suất kém hơn so với các đối thủ trong thời gian gần đây, do lợi nhuận của công ty giảm trong cả năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực tái cơ cấu, giá cổ phiếu BP đã tăng khoảng 9% từ đầu năm đến nay, sau khi giảm 15,7% trong năm 2024.

Áp lực lên cổ phiếu BP đã giảm bớt sau khi công ty thay lãnh đạo, đẩy mạnh chương trình cắt giảm chi phí và có một loạt phát hiện mỏ dầu mới.