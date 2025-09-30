Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Hãng dầu khí BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, đã trải qua một giai đoạn với nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây...

Chỉ cách đây vài tháng, BP bị xem là một trong những mục tiêu mua lại tiềm năng, với nhiều đồn đoán về việc các đối thủ như Shell, ADNOC, Exxon Mobil và Chevron có thể thâu tóm công ty này.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có sự thay đổi đáng kể khi cổ phiếu của BP đã tăng hơn 32% kể từ đầu tháng 4, vượt trội hơn so với nhiều đối thủ ở cả Mỹ và châu Âu.

Sự phục hồi này có thể được lý giải bởi một loạt các yếu tố tích cực - hãng tin CNBC cho biết.

Đầu tiên, BP đã thực hiện một cuộc tái cấu trúc chiến lược mạnh mẽ, với sự thay đổi lãnh đạo quan trọng. Việc bổ nhiệm Albert Manifold, cựu CEO của công ty sản xuất vật liệu xây dựng CRH, làm Chủ tịch mới của BP đã tạo ra niềm tin mới cho nhà đầu tư. Ông Manifold - người hiện đã gia nhập Hội đồng Quản trị BP và chính thức nắm vị trí Chủ tịch từ ngày 1/10 - có kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc chuyển mình doanh nghiệp thành công, và điều này đã giúp BP lấy lại sự quan tâm từ thị trường.

Bên cạnh đó, BP cũng đã có những tiến bộ đáng kể trong chương trình cắt giảm chi phí, bao gồm giảm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhằm cải thiện lợi nhuận. Trong quý 2 năm nay, BP đã công bố lợi nhuận chi phí thay thế cơ bản đạt 2,35 tỷ USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 1,81 tỷ USD. Kết quả này cho thấy BP đang trên đà phục hồi mạnh mẽ và có khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần vào sự phục hồi của BP là một loạt phát hiện dầu mỏ mới. Từ đầu năm đến nay, BP đã công bố 10 phát hiện dầu khí mới, trong đó có phát hiện đáng chú ý tại khối Bumerangue ở lưu vực Santos, Brazil.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, BP vẫn phải đối mặt với một thách thức lớn là gánh nặng nợ nần.

Tính đến cuối quý 2/2025, nợ ròng của BP đã giảm xuống còn 26,04 tỷ USD, từ gần 27 tỷ USD trong ba tháng đầu năm. Mặc dù có sự cải thiện này, nợ nần vẫn là một vấn đề đáng lo ngại ở BP, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu có thể biến động mạnh. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu giá dầu giảm, BP sẽ là một trong những công ty dễ bị tổn thương nhất trong số các hãng dầu khí lớn.

Theo các chuyên gia, mục tiêu của BP đặt ra là giảm nợ ròng xuống còn từ 14-18 tỷ USD vào cuối năm 2027 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc thực hiện chương trình thoái vốn đầu tư trị giá 20 tỷ USD của công ty.

Để đạt được mục tiêu như vậy, BP cần phải đẩy mạnh việc bán bớt các tài sản không cốt lõi và cải thiện dòng tiền.

Sự tham gia của nhà đầu tư chủ động Elliott, với hơn 5% cổ phần trong BP, cũng có thể tạo ra áp lực để công ty thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện tình hình tài chính. Elliott đã gây áp lực đòi BP rút bớt khỏi mảng năng lượng tái tạo và tập trung vào hoạt động truyền thống là năng lượng hóa thạch.