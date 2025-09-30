Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Thế giới

Từng là mục tiêu mua lại, hãng dầu khí BP lặng lẽ thoát hiểm

Bình Minh

30/09/2025, 09:04

Hãng dầu khí BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, đã trải qua một giai đoạn với nhiều biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Chỉ cách đây vài tháng, BP bị xem là một trong những mục tiêu mua lại tiềm năng, với nhiều đồn đoán về việc các đối thủ như Shell, ADNOC, Exxon Mobil và Chevron có thể thâu tóm công ty này.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã có sự thay đổi đáng kể khi cổ phiếu của BP đã tăng hơn 32% kể từ đầu tháng 4, vượt trội hơn so với nhiều đối thủ ở cả Mỹ và châu Âu.

Sự phục hồi này có thể được lý giải bởi một loạt các yếu tố tích cực - hãng tin CNBC cho biết.

Đầu tiên, BP đã thực hiện một cuộc tái cấu trúc chiến lược mạnh mẽ, với sự thay đổi lãnh đạo quan trọng. Việc bổ nhiệm Albert Manifold, cựu CEO của công ty sản xuất vật liệu xây dựng CRH, làm Chủ tịch mới của BP đã tạo ra niềm tin mới cho nhà đầu tư. Ông Manifold - người hiện đã gia nhập Hội đồng Quản trị BP và chính thức nắm vị trí Chủ tịch từ ngày 1/10 - có kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc chuyển mình doanh nghiệp thành công, và điều này đã giúp BP lấy lại sự quan tâm từ thị trường.

Bên cạnh đó, BP cũng đã có những tiến bộ đáng kể trong chương trình cắt giảm chi phí, bao gồm giảm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhằm cải thiện lợi nhuận. Trong quý 2 năm nay, BP đã công bố lợi nhuận chi phí thay thế cơ bản đạt 2,35 tỷ USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 1,81 tỷ USD. Kết quả này cho thấy BP đang trên đà phục hồi mạnh mẽ và có khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông.

Một yếu tố quan trọng khác góp phần vào sự phục hồi của BP là một loạt phát hiện dầu mỏ mới. Từ đầu năm đến nay, BP đã công bố 10 phát hiện dầu khí mới, trong đó có phát hiện đáng chú ý tại khối Bumerangue ở lưu vực Santos, Brazil.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, BP vẫn phải đối mặt với một thách thức lớn là gánh nặng nợ nần.

Tính đến cuối quý 2/2025, nợ ròng của BP đã giảm xuống còn 26,04 tỷ USD, từ gần 27 tỷ USD trong ba tháng đầu năm. Mặc dù có sự cải thiện này, nợ nần vẫn là một vấn đề đáng lo ngại ở BP, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu có thể biến động mạnh. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu giá dầu giảm, BP sẽ là một trong những công ty dễ bị tổn thương nhất trong số các hãng dầu khí lớn.

Theo các chuyên gia, mục tiêu của BP đặt ra là giảm nợ ròng xuống còn từ 14-18 tỷ USD vào cuối năm 2027 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc thực hiện chương trình thoái vốn đầu tư trị giá 20 tỷ USD của công ty.

Để đạt được mục tiêu như vậy, BP cần phải đẩy mạnh việc bán bớt các tài sản không cốt lõi và cải thiện dòng tiền.

Sự tham gia của nhà đầu tư chủ động Elliott, với hơn 5% cổ phần trong BP, cũng có thể tạo ra áp lực để công ty thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện tình hình tài chính. Elliott đã gây áp lực đòi BP rút bớt khỏi mảng năng lượng tái tạo và tập trung vào hoạt động truyền thống là năng lượng hóa thạch.

Ngành dầu khí có thể sắp có thương vụ mua lại khổng lồ Shell - BP

12:09, 26/06/2025

Ngành dầu khí có thể sắp có thương vụ mua lại khổng lồ Shell - BP

Hãng dầu khí BP giảm tham vọng xanh, tăng đầu tư vào năng lượng hóa thạch

07:46, 28/02/2025

Hãng dầu khí BP giảm tham vọng xanh, tăng đầu tư vào năng lượng hóa thạch

Vì sao BP bán công ty điện gió ở Mỹ?

15:35, 17/09/2024

Vì sao BP bán công ty điện gió ở Mỹ?

Từ khóa:

BP Ngành dầu khí thế giới

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Người Mỹ hiện đang nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn chưa từng thấy, một hiện tượng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán nước này liên tục lập kỷ lục...

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Thụy Sỹ đạt thỏa thuận về can thiệp tiền tệ với Mỹ

Mỹ và Thụy Sỹ vừa đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề tiền tệ sau nhiều năm hai bên căng thẳng liên quan tới các động thái can thiệp ngoại hối của Bern...

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc gặp của Tổng thống Trump bế tắc, Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa từ ngày mai

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Washington DC đang ngày càng trở nên căng thẳng khi khả năng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Nhật Bản, Hàn Quốc đều thận trọng với yêu cầu đầu tư 900 tỷ USD của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Nhật Bản phải đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ và Hàn Quốc phải đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng đòi hỏi này của ông chủ Nhà Trắng đang gặp trở ngại vì những dấu hiệu lưỡng lự từ cả Tokyo và Seoul...

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Châu Âu phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ pin xe điện

Hãng pin CATL của Trung Quốc lên kế hoạch đưa 2.000 lao động tới xây dựng nhà máy pin trị giá 4 tỷ euro ở Tây Ban Nha...

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Thế giới

2

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Kinh tế xanh

4

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

5

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dân sinh

