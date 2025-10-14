Thứ Ba, 14/10/2025

BSides Hanoi 2025 - Nơi cộng đồng bảo mật Việt Nam vươn tầm quốc tế

Khánh Huyền

14/10/2025, 13:41

Ngày 9/10/2025, sự kiện BSides Hanoi 2025 – sự kiện bảo mật cộng đồng đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam – đã diễn ra tại tầng 2, tòa nhà G-Group, Hà Nội.

VnEconomy

Sự kiện do Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) tổ chức, phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và các đơn vị đồng hành như VIA, CIO VN, Chống Lừa Đảo… Sự kiện đã thu hút hơn 150 chuyên gia bảo mật và những người quan tâm đến lĩnh vực an ninh mạng trong và ngoài nước.

Kết thúc BSides Hanoi 2025 – lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, các chuyên gia bảo mật trong nước và quốc tế đã trải qua 4 giờ thảo luận chuyên sâu, chia sẻ kiến thức và tranh luận sôi nổi trong một diễn đàn mở, nơi chuyên môn hòa quyện với tinh thần “cộng đồng” đúng nghĩa.

NĂM GÓC NHÌN THỰC CHIẾN, GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CAO

Sự kiện quy tụ 5 bài trình bày với các góc nhìn thực chiến, kết hợp yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tài chính kinh doanh, mang lại nhiều thông tin hữu ích cho cá nhân và doanh nghiệp tham dự. Các bài trình bày được tuyển chọn kỹ lưỡng từ gần 20 bài tham luận chuyên sâu, do 6 thành viên hội đồng chuyên môn độc lập đánh giá. Điều này thể hiện rõ năng lực, tinh thần học hỏi và tính chuyên môn cao của cộng đồng bảo mật Việt Nam.

Nội dung các bài trình bày bao gồm những chủ đề thiết thực như xây dựng AI Agent trong kiểm thử xâm nhập, ứng dụng AI trong kiểm thử tự động, car hacking, và góc nhìn về các cuộc tấn công vào AI. Mỗi bài chia sẻ đều mang tính thực chiến cao, kết hợp giới thiệu kỹ thuật chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế và phần demo trực tiếp với công cụ thực. Điều này phản ánh đúng tinh thần “By the community, for the community” mà BSides toàn cầu theo đuổi.

VnEconomy

VSEC – ĐƠN VỊ TIÊN PHONG LAN TỎA TRI THỨC BẢO MẬT

Đại diện VSEC, ông Trương Đức Lượng – Chủ tịch công ty, chia sẻ: “Với VSEC, việc chúng tôi tổ chức BSides Hanoi 2025 không chỉ là một hoạt động chuyên môn mà còn là cách để lan tỏa văn hóa học hỏi và chia sẻ tri thức – giá trị mà VSEC đã theo đuổi trong suốt 22 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.”

Khởi đầu từ một nhóm kỹ sư an toàn thông tin trẻ với niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn xa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, VSEC mang khát vọng xây dựng một không gian mạng tại Việt Nam an toàn hơn, ít thiệt hại hơn bởi các cuộc tấn công mạng. Từ Trung tâm Cảnh báo An ninh mạng đầu tiên tại Việt Nam, VSEC đã đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia an ninh mạng đầu tiên cho đất nước.

Hiện nay, VSEC tự hào là đơn vị tiên phong đưa chứng nhận CREST – tiêu chuẩn bảo mật quốc tế – về Việt Nam, đồng thời trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt chứng nhận này. Nhờ những bước đi tiên phong, VSEC đã giành được niềm tin từ hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

VnEconomy

BSIDES HANOI 2025 – BƯỚC KHỞI ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH DÀI

Với BSides Hanoi 2025, VSEC tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng một cộng đồng an ninh mạng chất lượng tại Việt Nam. Trong vai trò đơn vị tổ chức, VSEC không chỉ kết nối các thế hệ chuyên gia mà còn mong muốn tạo cầu nối giữa những “cây tre già” kỳ cựu và lớp “măng non” mới bước vào nghề.

Lý giải về việc lựa chọn mô hình BSides, đại diện VSEC chia sẻ: “BSides là một sự kiện mở, chân thật và thực sự dành cho cộng đồng. Các bài trình bày tại đây không mang tính trình diễn mà đặt chuyên môn làm trung tâm. Diễn giả tự nghiên cứu, thử nghiệm và trình bày, trong khi người tham dự không chỉ lắng nghe mà còn đặt câu hỏi, phản biện và tranh luận đến phút cuối. Chúng tôi nhận thấy sự tương đồng giữa triết lý của BSides và cách làm việc của đội ngũ VSEC – nơi mọi người cùng nhau xây dựng tri thức, thay vì chỉ chia sẻ kiến thức.”

Bằng việc mang BSides đến Việt Nam, VSEC đã mở ra một sân chơi mới cho cộng đồng bảo mật Việt Nam, đồng thời giúp thế giới nhìn nhận Việt Nam như một trung tâm an ninh mạng đang vươn lên mạnh mẽ. BSides Hanoi 2025 không chỉ là một sự kiện, mà còn là dấu mốc quan trọng, khẳng định tiếng nói và vị thế của cộng đồng bảo mật Việt Nam trên trường quốc tế.

BSides Hanoi 2025 VSEC

