Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Với những kết quả kinh tế tích cực đạt được trong 9 tháng qua, thành phố Hà Nội đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8- 8,5% cho cả năm 2025, qua đó tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030....

Ngày 13/10/2025, Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II (mở rộng) nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025; tổng kết công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

KINH TẾ 9 THÁNG ĐẠT NHIỀU DẤU ẤN TÍCH CỰC

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND Thành phố Doãn Trung Tuấn cho biết dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy và HĐND Thành phố, Đảng ủy UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo toàn diện, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng qua.

Kinh tế - xã hội Thủ đô ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 9 tháng tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 50 tỷ USD, tăng 13,7%; trong đó xuất khẩu tăng 12,1%, nhập khẩu tăng 14,5%. Vốn FDI đăng ký vào Hà Nội trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3,89 tỷ USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2024...

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đạt 379,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2025 ước đạt 499,9 nghìn tỷ đồng, đạt 97,3% dự toán và tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của thành phố tiếp tục là điểm sáng, với việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng dữ liệu, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến gắn với đời sống người dân và hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm, chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công tác quy hoạch, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định những kết quả nổi bật đạt được trong 9 tháng qua là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố.

Đặc biệt, mô hình Đảng bộ UBND cấp tỉnh đang phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiên phong trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chính quyền, góp phần bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng chính trị của Đảng và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

QUYẾT TÂM ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh năm 2025 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô khi tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị lớn.

Trong đó, Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8 – 8,5% theo chỉ đạo của Trung ương.

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy các đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp ủy chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời quán triệt và triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, gắn với chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chủ trương lớn của Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 – 8,5% trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030.

Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực.

Song song đó, Thành phố sẽ tăng cường quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa và nâng cao phúc lợi cho người dân.

“Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tôi tin tưởng Đảng bộ UBND Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại,” Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.