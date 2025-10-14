Gìn giữ “lá phổi xanh” Bắc Hải Vân

Thành phố Huế vừa quyết định thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân với diện tích hơn 7.350 ha tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Đây là bước đi quan trọng nhằm gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy tăng trưởng xanh cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô...

Theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh ký ban hành, Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có tổng diện tích 7.350 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng là hơn 6.270 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý, cùng khu vực rừng cộng đồng của ba thôn Thủy Cam.

Vùng đệm của khu bảo vệ rộng 870 ha, nằm trong xã Chân Mây - Lăng Cô, bao gồm các thôn: Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Trung Kiền, Thủy Dương, An Cư Tây, Hói Dừa và Hải Vân.

Các chương trình trọng tâm được triển khai tại đây gồm: quản lý, bảo tồn và phục hồi cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học; khai thác và sử dụng bền vững dịch vụ hệ sinh thái; hỗ trợ sinh kế và phát triển vùng đệm; truyền thông môi trường; cải tạo cơ sở hạ tầng và hợp tác quốc tế.

Khu bảo vệ cảnh quan gìn giữ hệ sinh thái rừng, bảo tồn động vật quý hiếm.

Việc thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì, bảo vệ các giá trị cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái độc đáo cùng đa dạng sinh học phong phú, với nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm phân bố trong khu vực.

Khu vực này còn được xem là nguồn tiềm năng phát triển dịch vụ môi trường rừng, góp phần hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Mục tiêu cụ thể của quyết định là bảo vệ cảnh quan tự nhiên và hành lang đa dạng sinh học nối từ biển lên đến biên giới Việt - Lào; tạo vùng đệm sinh thái, cảnh quan tự nhiên cho Khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô, Vịnh Lăng Cô và cụm di tích Hải Vân Quan, qua đó gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn thiên nhiên bền vững.