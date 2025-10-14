Gìn giữ “lá phổi xanh” Bắc Hải Vân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Nguyễn Thuấn
14/10/2025, 12:08
Thành phố Huế vừa quyết định thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân với diện tích hơn 7.350 ha tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Đây là bước đi quan trọng nhằm gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy tăng trưởng xanh cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô...
Theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh ký ban hành, Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có tổng diện tích 7.350 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng là hơn 6.270 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý, cùng khu vực rừng cộng đồng của ba thôn Thủy Cam.
Vùng đệm của khu bảo vệ rộng 870 ha, nằm trong xã Chân Mây - Lăng Cô, bao gồm các thôn: Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Trung Kiền, Thủy Dương, An Cư Tây, Hói Dừa và Hải Vân.
Các chương trình trọng tâm được triển khai tại đây gồm: quản lý, bảo tồn và phục hồi cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học; khai thác và sử dụng bền vững dịch vụ hệ sinh thái; hỗ trợ sinh kế và phát triển vùng đệm; truyền thông môi trường; cải tạo cơ sở hạ tầng và hợp tác quốc tế.
Việc thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì, bảo vệ các giá trị cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái độc đáo cùng đa dạng sinh học phong phú, với nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm phân bố trong khu vực.
Khu vực này còn được xem là nguồn tiềm năng phát triển dịch vụ môi trường rừng, góp phần hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Mục tiêu cụ thể của quyết định là bảo vệ cảnh quan tự nhiên và hành lang đa dạng sinh học nối từ biển lên đến biên giới Việt - Lào; tạo vùng đệm sinh thái, cảnh quan tự nhiên cho Khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô, Vịnh Lăng Cô và cụm di tích Hải Vân Quan, qua đó gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn thiên nhiên bền vững.
Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt hàng rào kỹ thuật và đề cao tiêu chuẩn bền vững, con đường xuất khẩu cho nông sản Việt Nam đang đối mặt với những thách thức chưa từng có.
Lĩnh vực làm mát, nếu duy trì cách tiếp cận tuyến tính sẽ là gánh nặng cho quá trình chuyển đổi xanh. Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn có khả năng tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống, kết nối thiết kế, vận hành, tiêu dùng và tái chế để đảm bảo ngành làm mát phát triển bền vững và có khả năng chống chịu. Kinh nghiệm của Hàn Quốc và các quốc gia tiểu vùng sông Mekong giúp định hình chính sách ở Việt Nam...
Việc chuyển từ chu kỳ khai thác ngắn để sản xuất sinh khối sang trồng rừng gỗ lớn với chu kỳ dài hơn có thể giúp rừng trồng ở Việt Nam hấp thụ carbon nhiều hơn đáng kể, góp phần vào mục tiêu Net Zero năm 2050...
Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: