5.000 bộ dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ được công bố phục vụ cộng đồng nghiên cứu

Ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN phê duyệt Chiến lược Dữ liệu của Bộ đến năm 2030...

Chiến lược xác định dữ liệu là hạ tầng chiến lược và nguồn lực quan trọng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo cơ sở cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất và hiệu quả trong toàn ngành.

Chiến lược dữ liệu lần này của Bộ Khoa học và Công nghệ được xây dựng trên quan điểm cốt lõi "Dữ liệu là hạ tầng chiến lược", phản ánh tầm nhìn tiên phong của Bộ trong việc hiện thực hóa Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường tích hợp dữ liệu thống kê, dữ liệu đánh giá, cảnh báo, theo dõi tiến độ nhằm phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo. Đồng thời, việc cung cấp dịch vụ công và thủ tục hành chính sẽ được chuyển dịch toàn phần lên môi trường số, bảo đảm "dữ liệu chỉ nhập một lần" và được tự động hóa xuyên suốt quy trình, vừa tiết kiệm thời gian vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một điểm nhấn trong Chiến lược là việc xem dữ liệu Khoa học và Công nghệ không chỉ phục vụ quản lý mà còn là tài nguyên mở để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mô hình hợp tác công - tư được khuyến khích nhằm huy động nguồn lực xã hội trong thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu, hướng đến xây dựng "sức mạnh dữ liệu quốc gia" phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ và quản lý nhà nước hiệu quả.

Chiến lược cũng nhấn mạnh đến việc chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, bảo đảm khả năng liên thông với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế; đồng thời, xây dựng các bộ danh mục dùng chung, chuẩn về quản trị, dữ liệu mở, dữ liệu nghiên cứu, dữ liệu hành chính công và dữ liệu chỉ đạo điều hành.

Hạ tầng dữ liệu khoa học công nghệ sẽ được phát triển theo hướng an toàn, bảo mật, tuân thủ chủ quyền dữ liệu quốc gia, kết hợp linh hoạt giữa điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu quốc gia nhằm tối ưu chi phí và bảo đảm an ninh mạng.

Tầm nhìn đến năm 2030 của Chiến lược thể hiện quyết tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc trở thành cơ quan tiên phong trong Chính phủ số, dẫn dắt hệ sinh thái dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dữ liệu khoa học công nghệ được định vị là tài sản quốc gia có giá trị cao, là nền tảng tri thức số hóa của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu.

Các mục tiêu cụ thể của Chiến lược thể hiện tầm nhìn rộng và sự gắn kết giữa phát triển dữ liệu với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ được cung cấp toàn trình; toàn bộ hồ sơ, dữ liệu hành chính được số hóa, thay thế hoàn toàn bản giấy; 5.000 bộ dữ liệu mở được công bố phục vụ cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, 100% cán bộ trong toàn ngành khoa học công nghệ phải có năng lực sử dụng, phân tích và khai thác dữ liệu trong quản lý, điều hành và hoạch định chính sách.

Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt của Chiến lược là việc hình thành "văn hóa dữ liệu" trong toàn ngành khoa học và công nghệ, coi dữ liệu là cơ sở của mọi chính sách và hoạt động. Khi văn hóa dữ liệu được lan tỏa, mọi quyết định, kế hoạch, dự án sẽ đều dựa trên các bằng chứng thực tiễn, tạo nên một môi trường điều hành thông minh, linh hoạt và minh bạch.

Song song, Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy hợp tác mở và liên thông dữ liệu giữa các đơn vị trong Bộ, các bộ ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc, đồng thời chủ động tham gia các sáng kiến quốc tế về dữ liệu khoa học, hướng tới chuẩn mực toàn cầu trong chia sẻ, truy cập và bảo đảm an ninh dữ liệu.