Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Thứ Ba, 14/10/2025
Hạ Chi
14/10/2025, 14:17
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 14/10/2025 ký Quyết định số 2265/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn được thành lập theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 5/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Hai Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Trưởng ban Thường trực) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.
Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.
Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (14/10/2025) và thay thế Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 05/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
20:00, 30/09/2025
