Cổ phiếu lớn “lái” VN-Index lên sát 1800 điểm

VN-Index chốt phiên sáng tăng nay tăng mạnh thêm 20,7 điểm (+1,19%) nhưng tới 15,3 điểm là nhờ VIC, VHM và VPB. Độ rộng vẫn đang thể hiện nhóm cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Dù vậy nhóm tăng giá cũng đang thu hút được lượng tiền rất lớn và nhiều cổ phiếu rất mạnh.

Đỉnh cao nhất của chỉ số hôm nay đã chạm tới 1794,58 điểm lúc 9h35, tiến sát ngưỡng 1800 điểm. Đó là thời điểm có sự cộng hưởng tốt nhất của các trụ. Thời gian còn lại của phiên VIC vẫn giữ giá ổn, nhưng nhiều trụ bắt đầu suy yếu. Chốt phiên sáng VN-Index lùi xuống 1786,09 điểm.

Vai trò của các cổ phiếu trụ là rất rõ nét trong nỗ lực đưa VN-Index công phá mốc 1800 điểm. VIC chốt phiên đang tăng 6,86%, tạm lùi xuống 2 giá so với mức kịch trần có được. VHM tăng 3,22%, đã trượt giảm đáng kể 2,51% so với mức cao nhất. VPB còn tăng 3,31% và cũng tụt nhẹ 2 bước giá so với đỉnh.

Thống kê rổ VN30 trừ VJC kịch trần, không còn cổ phiếu nào giữ được mức giá cao nhất. SSI lùi 2,31%, còn tăng 2,3% so với tham chiếu; VRE lùi 3,32% còn tăng 1,63%. Một số mã trượt giảm đủ sâu để đảo chiều thành giảm như BCM, FPT, GAS, GVR, HPG…VN30-Index vẫn tăng 1,59% (+31,96 điểm) dù chỉ có 14 mã tăng/15 mã giảm. Chỉ riêng VIC và VHM đã đóng góp tới gần 23 điểm cho chỉ số này.

Sự phân hóa trong nhóm blue-chips là rất rõ ràng khi cổ tăng đều khỏe và cổ giảm nhiều mã cũng rất yếu. Trong 14 mã xanh của nhóm VN30 thì 10 mã tăng hơn 1% và ở nhóm giảm 4 mã cũng giảm quá 1%. Dù vậy dòng tiền vẫn đang tích cực, tới 94,8% thanh khoản của rổ tập trung ở nhóm tăng giá.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, giao dịch khá giống các phiên kéo trụ trước đây, với độ rộng rất hẹp 103 mã tăng/197 mã giảm. Tuy nhiên thanh khoản nhóm tăng giá vẫn chiếm 68,8% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Giao dịch HoSE cũng tăng 26% so với sáng hôm qua, đạt 25,797 tỷ đồng, cao nhất 26 phiên.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Điều này có thể hiểu là mặc dù hiện tượng kéo trụ khiến cổ phiếu giảm giá nhiều hơn tăng, nhưng dòng tiền lại đang rất tập trung vào nhóm tăng. Thậm chí toàn sàn HoSE chỉ có 57 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng 30 mã trong nhóm này lại chiếm 56,1% giao dịch sàn. VIC, VHM thực ra lại chỉ là phần nhỏ trong quy mô thanh khoản ở nhóm tăng mạnh nhất này (khoảng 12,6%). Nhiều cổ phiếu thu hút lượng tiền cực lớn như VIX tăng 5,73% với 2.111,9 tỷ đồng; GEX tăng 6,91% với 1.815,4 tỷ; SSI tăng 2,3% với 1.623 tỷ; VPB tăng 3,31% với 990,2 tỷ; VND tăng 1,48% với 587,9 tỷ…

Ở phía giảm tuy số lượng nhiều nhưng tình hình cũng không quá bi đát. Trong 197 mã đỏ có 100 mã giảm từ 1% trở lên, chiếm 14% thanh khoản thị trường. 13 cổ phiếu trong nhóm này đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng, dẫn đầu là FPT giảm 1,17%, DXG giảm 1,87%, CTG giảm 1,79%, BSR giảm 1,21%, HAG giảm 2,92%, TCH giảm 1,55%...

Điều này cho thấy thị trường đang có sự mất cân bằng về phân bổ dòng tiền. Số ít cổ phiếu thực sự bị xả hàng giảm giá ngược dòng, nhưng phần lớn nhóm giảm là do thiếu tiền. Ngược lại nhóm tăng dù không nhiều mã nhưng lại tập trung được lượng tiền khổng lồ. Có lẽ vì cơ hội không dàn trải nên ngày càng nhiều nhà đầu tư cùng lao vào một nhóm những mã đang tăng mạnh.

Khối ngoại sáng nay có tín hiệu tốt là tăng mua gần 11% so với sáng hôm qua, đạt gần 2.080 tỷ đồng, cao nhất 20 phiên. Tuy nhiên phía bán cũng tăng khoảng 7% nên mức ròng vẫn là -969,6 tỷ đồng. Khối này bán mạnh FPT với -190,8 tỷ, SSI -170,7 tỷ, HPG -110,6 tỷ, HDB -108,2 tỷ, VRE -93,1 tỷ, KDH -86,2 tỷ, CTG -78,9 tỷ, DXG -74,9 tỷ… Phía mua ròng có VIC +210,2 tỷ, VPB +104,9 tỷ, VIX +76,6 tỷ, VCB +69,4 tỷ.