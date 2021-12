Netflix và My Beachy Side ra mắt BST thời trang “Emily ở Paris”

Theo số liệu từ các nền tảng mua sắm trực tuyến, kể từ khi series Emily ở Paris (Emily in Paris) ra mắt trên Netflix, lượt tìm kiếm các sản phẩm và các thương hiệu xuất hiện trong series đã tăng lên đáng kể. Giờ đây, những người hâm mộ của bộ phim có thể tìm thấy những sản phẩm theo hơi hướng phong cách thời trang ấn tượng của nữ diễn viên chính.

Đầu năm nay, Netflix đã ra mắt cửa hàng trực tuyến chính thức, nơi du khách có thể tìm và mua nhiều loại sản phẩm khác nhau liên quan đến loạt phim truyền hình nổi tiếng nhất của hãng. “Ăn theo” series phim Emily ở Paris, trong cửa hàng trực tuyến này đã bày bán các bộ sưu tập đặc biệt để khách hàng có thể ăn mặc theo kiểu Parisienne. Emily ở Paris, theo nhiều cách, là sự hồi sinh của Sex & the City, đặc biệt là từ quan điểm thời trang.

Cùng với buổi ra mắt mùa thứ hai của series phim vào ngày 22/12 vừa qua, Netflix đã khai trương một cửa hàng trực tuyến hợp tác với Viacom CBS (chủ sở hữu của MTV Entertainment Studios, nhà sản xuất của chương trình). Có sự tham gia của nhiều thương hiệu cao cấp, hầu hết các sản phẩm trong cửa hàng đều liên quan đến tủ quần áo của Lily Collins và các nhân vật chính khác trong phim. Sẽ có mặt của AZ Factory, một thương hiệu do Alber Elbaz thành lập, cũng như đồ trang sức của Roberto Coin và một loạt sản phẩm may mặc của Maison Michel, Goossens Paris, Causse Gantier và Barrie — tất cả các thương hiệu do Chanel sở hữu.

Đặc biệt, thương hiệu thời trang nghỉ dưỡng My Beachy Side cũng sẽ tham gia với các tập phim được quay ở Saint-Tropez. “Phong cách của Emily tươi mới, độc đáo với một những nét hóm hỉnh riêng. Cô ấy chỉ quan tâm đến việc là chính mình và thể hiện cá tính qua thời trang,” nhà sản xuất Darren Star cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vogue. “Cốt truyện của phần hai đã mang đến cho chúng tôi cơ hội hợp tác với My Beachy Side, với BST đầu tiên ghi lại vẻ đẹp quyến rũ của sự thoải mái, cởi mở và vui tươi của miền nam nước Pháp, ” Darren Star cho biết thêm.

Những sản phẩm trong BST được tiết lộ là sẽ bao gồm thiết kế đồ bơi bralette len móc, váy maxi tua rua màu xanh gợi hình ảnh đại dương. Ngoài ra, thiết kế váy Poisson, jumpsuit, two-pieces set theo phong cách thuỷ thủ vô cùng phù hợp với những chuyến dã ngoại ven bờ. Tất cả các sản phẩm đều được dệt kim, hoặc đan móc hoàn toàn thủ công bởi các nghệ nhân tài năng Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện một mùa hè ngập nắng ở miền Nam nước Pháp.

Được biết, trong cửa hàng trực tuyến mới khai trương, ngoài BST Netflix hợp tác với My Beachy Side, bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ những chiếc bánh macaron đặc biệt do đầu bếp bánh ngọt Pierre Hermé chế biến cho đến những chiếc hoa tai Roberto Coin. Ngoài ra sẽ có sẵn những chiếc vòng cổ, mắt kính, túi xách để giúp bạn có được tủ đồ sành điệu của Emily Cooper. Ngoài cửa hàng trực tuyến, các sản phẩm cũng sẽ có sẵn trên Saks.com và tại một số địa điểm của Saks. Các mặt hàng mới sẽ được bổ sung vào tháng Giêng năm sau.

Có thể nói, Emily ở Paris đã trở thành một phương tiện để Netflix bước vào thế giới thời trang. Cách lên đồ của các nhân vật trong phim là sự kết hợp khéo léo giữa nét thanh lịch, cổ điển đặc trưng của các cô gái Paris và sự tươi mới, năng động đậm chất New York. Sự pha trộn hài hoà và tinh tế này đã giúp Emily trở thành một hiện tượng thời trang gây sốt trên toàn thế giới.