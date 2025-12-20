Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và mức tăng chỉ số giá tiêu dùng...

Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội.

Theo đó, cử tri tỉnh Gia Lai đề nghị bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số.

Phản hồi cử tri, Bộ Y tế cho biết về bảo đảm an sinh xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dễ bị tổn thương, thời gian qua, hệ thống chính sách trợ giúp xã hội đã được Nhà nước quan tâm xây dựng, hoàn thiện theo hướng bao trùm, công bằng, phù hợp khả năng cân đối ngân sách, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và mức sống của người dân. Qua đó, nhằm hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, bảo đảm mức sống tối thiểu và tiệm cận các tiêu chuẩn an sinh xã hội quốc tế.

Đến năm 2025, số người hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng đã tăng từ khoảng 2,4 triệu người năm 2012 lên khoảng 4,5 triệu người, tương đương 4,5% dân số cả nước. Tổng ngân sách chi trả trợ giúp xã hội hằng năm đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội đã nhiều lần được điều chỉnh tăng. Từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã 5 lần ban hành văn bản điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

“Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng và duy trì đầy đủ các chính sách trợ cấp hiện hành thể hiện nỗ lực lớn của Chính phủ trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và mức tăng chỉ số giá tiêu dùng”, Bộ Y tế cho hay.

Theo quy định hiện hành, các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội được Nhà nước bảo đảm nhiều chế độ hỗ trợ từ ngân sách, bao gồm: Trợ cấp xã hội hằng tháng (từ 1 đến 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội); cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, và được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh; hỗ trợ chi phí giáo dục, học tập; hỗ trợ chi phí mai táng khi qua đời (tối thiểu 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội).

Trường hợp gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố bất khả kháng, các đối tượng còn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp như: Hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm mới nhà ở; hỗ trợ chi phí điều trị và mai táng theo quy định.

Đối với những trường hợp không có người chăm sóc, Nhà nước thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng, hoặc tại cơ sở trợ giúp xã hội với mức hỗ trợ phù hợp, đồng thời hỗ trợ chi phí cho người trực tiếp chăm sóc.

Đối với các nội dung kiến nghị liên quan đến người có công, người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Y tế cho biết đây là các chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành chuyên trách theo phân công của Chính phủ.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật.