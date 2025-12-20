Đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung để giảm chi tiền túi

Việc hình thành các gói bảo hiểm y tế bổ sung trên cơ sở tự nguyện sẽ tăng được tỷ lệ thanh toán, chi trả tài chính cho người bệnh...

Bộ Y tế đang xây dựng gói gảo hiểm y tế bổ sung. Theo dự thảo định hướng, bảo hiểm y tế bổ sung có thể bao gồm các gói như: Gói bảo hiểm y tế bổ sung chi trả phần đồng chi trả của bảo hiểm y tế; gói bảo hiểm y tế bổ sung chi trả cho chi phí dịch vụ y tế, dịch vụ y tế tự chọn ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế xã hội; gói bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp bệnh hiểm cho bệnh hiểm nghèo, bệnh có chi phí điều trị lớn; các gói bảo hiểm y tế bổ sung khác theo thỏa thuận giữa người tham gia và tổ chức cung cấp.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã đạt trên 90%, song gói quyền lợi của bảo hiểm y tế bắt buộc hiện nay chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của người dân, đặc biệt, mục tiêu tới năm 2030 người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Với mức chi phí đóng bảo hiểm y tế hiện nay tại Việt Nam đang thấp nhất các nước trong khu vực, không đủ đáp ứng chi phí khám chữa bệnh ngày càng cao. Chính vì vậy, việc hình thành các gói bảo hiểm y tế bổ sung trên cơ sở tự nguyện sẽ tăng được tỷ lệ thanh toán, chi trả tài chính cho người bệnh.

Việc đa dạng hóa các gói bảo hiểm được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, bảo hiểm y tế là một trong hai chính sách an sinh xã hội trụ cột, là cơ chế tài chính công quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân là một yêu cầu khách quan, cần thiết, nhằm đa dạng hóa các cơ chế bảo vệ tài chính, góp phần giảm chi trả từ tiền túi, giảm áp lực tài chính cho người bệnh và gia đình khi tiếp cận các dịch vụ y tế”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay.

Để giảm thiểu tỷ lệ tự thanh toán từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ, hình thức bảo hiểm y tế bổ sung đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia. Đây là những kinh nghiệm quý, có giá trị tham khảo quan trọng để Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng mô hình bảo hiểm y tế bổ sung phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng chi trả của người dân và định hướng phát triển hệ thống y tế của nước ta.

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Khánh Phương cho biết theo định nghĩa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), bảo hiểm y tế bổ sung là loại hình bảo hiểm do khu vực tư nhân cung cấp, nhằm bù đắp những phần chi phí hoặc dịch vụ không được bảo hiểm y tế bắt buộc chi trả, như khoản đồng chi trả, thuốc ngoài danh mục, hay các dịch vụ theo yêu cầu.

Mô hình này được đánh giá góp phần mở rộng ba trụ cột của bao phủ y tế toàn dân. Đó là, mở rộng dân số tham gia, mở rộng gói dịch vụ và tăng cường bảo vệ tài chính cho người bệnh. Hiện đã có 15/40 quốc gia OECD triển khai bảo hiểm y tế bổ sung, chủ yếu tại các nước thu nhập cao.

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý, bảo hiểm y tế bổ sung tăng thêm nguồn tài chính cho chăm sóc sức khoẻ; thêm cơ chế tài chính trả trước, góp phần giảm chi tiền túi; đa dạng hóa các gói bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Về phía người dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn đa dạng, linh hoạt. Được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế như: Thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, dịch vụ theo yêu cầu; có thể sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế tư nhân không ký hợp đồng với bảo hiểm y tế…