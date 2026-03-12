Thứ Năm, 12/03/2026

Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

Hồng Vinh

12/03/2026, 14:35

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 11/2026/QĐ-UBND (thay thế một số quyết định trước đó) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển đô thị…

VnEconomy

Theo quyết định mới, khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi không thể di chuyển, người dân sẽ được bồi thường 100% giá trị thiệt hại. Đối với nhà ở và công trình phục vụ đời sống, mức bồi thường sẽ được tính theo giá trị xây dựng mới hoặc theo suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng nếu cao hơn. Điều này cho thấy sự linh hoạt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn bồi thường, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân.

Một điểm đáng chú ý trong quyết định này là việc hỗ trợ giá trị đất cho những trường hợp không đủ điều kiện bồi thường. Cụ thể, hộ gia đình sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn có thể được hỗ trợ. Mức hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào thời điểm và mục đích sử dụng đất, với mức tối đa lên đến 100% giá đất tính tiền bồi thường. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo công bằng cho người dân, đặc biệt là những người đã sử dụng đất ổn định nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đưa ra chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các trường hợp nhà lấn chiếm kênh rạch. Người dân sống trên đất có nguồn gốc sông, kênh, rạch đã lấn chiếm có thể được hỗ trợ tối đa 70% giá đất khi thu hồi. Chính sách này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ di dời nhà ven sông, kênh, rạch mà còn góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị.

Mặt khác, quyết định cũng hỗ trợ thêm tiền nếu khoản bồi thường không đủ để mua nhà tái định cư. Điều này đảm bảo rằng người dân bị thu hồi đất có thể tìm được nơi ở mới phù hợp, giảm bớt áp lực tài chính và tâm lý khi phải di dời. Ngoài ra, các hộ gia đình có thể được thưởng nếu bàn giao mặt bằng trước thời hạn, với mức thưởng tối đa lên đến 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này cũng đặt ra nhiều thách thức. Đầu tiên là việc xác định giá trị bồi thường và hỗ trợ sao cho công bằng và hợp lý. Điều này đòi hỏi sự minh bạch và chính xác trong việc đánh giá giá trị đất và tài sản. Thứ hai, việc đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện các chính sách hỗ trợ cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Cuối cùng, việc tạo sự đồng thuận và hợp tác từ phía người dân là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của các dự án thu hồi đất.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, quyết định mới của UBND TP. Hồ Chí Minh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và phát triển đô thị. Chính sách này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận từ phía người dân. Chỉ khi đó, TP. Hồ Chí Minh mới có thể thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh, toàn Thành phố hiện có khoảng 34.700 căn nhà nằm trên và ven kênh rạch, nhưng chỉ khoảng 1/4 có giấy phép xây dựng hợp lệ, trong khi hơn 73% được xây dựng không phép. Hiện, TP. Hồ Chí Minh có khoảng 373 dự án cải tạo sông, kênh, rạch được triển khai. Đến 2030, Thành phố sẽ di dời, tái định cư toàn bộ các hộ trên và chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc bên.

Từ 1993 đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã giải phóng mặt bằng 40.381 căn nhà ven kênh rạch. Riêng năm 2026, dự kiến có thêm 5.717 căn nhà được di dời, tái định cư. Quyết định mới này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp TP. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu đến năm 2030 di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, giúp cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Từ khóa:

bồi thường thu hồi đất di dời nhà ven kênh rạch hỗ trợ tái định cư quy hoạch đô thị TP. Hồ Chí Minh

