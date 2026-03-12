Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ, hiện đại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ, gắn chặt với xây dựng Quân đội hiện đại và phát triển kinh tế – xã hội.

Sáng 12/3, tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng.

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Viettel báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2021–2025.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngành công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật, có bước phát triển vượt bậc, tạo đột phá về công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và hiện đại hóa vũ khí, trang bị, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm quốc phòng “Made in Vietnam”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được, cho rằng các thành tựu này góp phần quan trọng nâng cao năng lực tự lực, tự cường, phục vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phân tích yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết liên quan và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy nội lực, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược; chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tập trung phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm, nhất là sản phẩm công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội, phát triển sản phẩm lưỡng dụng phục vụ đời sống dân sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn phát triển mới.