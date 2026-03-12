SHB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, nhiều quỹ ngoại đăng ký mua

SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HOSE) vừa thông qua danh sách Nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo kế hoạch sử dụng vốn, SHB sẽ phân bổ nguồn vốn thu về để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh và triển khai các dự án.

Theo danh sách mà SHB vừa công bố, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành bao gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.

Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc – đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Đồng thời, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.

Ngoài ra còn có các nhà đầu tư tổ chức khác cũng tham gia đợt phát hành lần này bao gồm: PVI Asset Management với khối lượng đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, cùng Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận về việc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tăng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.

Theo đó, SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB (ESOP).

Sau khi hoàn tất phương án trên, SHB dự kiến vươn lên Top 4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ. Với việc tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, SHB ngày càng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản SHB đạt gần 892.600 tỷ đồng, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.