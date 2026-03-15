Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Ngay sau khi bỏ phiếu, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi tham gia quyền bầu cử và chứng kiến cử tri tập trung đông đủ; chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.

“Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận thẻ cử tri để thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Báo Chính phủ.

Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ.

Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi mãi bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Báo Chính phủ.

Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Báo Chính phủ.

Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu. Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường Tây Hồ được chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử. Ảnh: Báo Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM). Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng tham gia bỏ phiếu tại đây. Ảnh: Báo Chính phủ.

Hoà cùng không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội. Ảnh: Báo Chính phủ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội. Báo Chính phủ.

Sau khi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM), trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI càng có ý nghĩa hơn vì đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người có tài, có đức xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại biểu được bầu, trong đó có bốn người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu.

Theo quy định, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày.