Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri
Đỗ Như
15/03/2026, 08:38
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công
tác của Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội,
bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2026-2031.
Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm
Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ
chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính
Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy
viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng
chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.
Ngay sau khi bỏ phiếu, trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng Bí
thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi tham gia quyền bầu cử và chứng kiến cử tri tập
trung đông đủ; chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất
cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh
nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu.
“Đây là việc thực hiện
quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp
tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của
Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương
hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng
hộ.
Tổng Bí thư khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự
do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ
uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương để đưa
đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc mãi
mãi bền vững.
Sau khi bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM), trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn
mạnh: Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI càng có ý nghĩa hơn vì đánh dấu 80 năm Ngày Tổng
tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cử tri cả nước đi bỏ phiếu đầy đủ,
bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn được những người có tài, có đức xứng đáng là đại biểu
Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để
đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số đại biểu Quốc hội được
bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại
biểu được bầu, trong đó có bốn người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm
định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%,
người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là
27,31%.
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổng số đại biểu
được bầu là 2552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử
trên một đại biểu được bầu. Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu
được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng
cử trên một đại biểu được bầu.
Theo quy định, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 07 giờ sáng
và thực hiện liên tục cho đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ
bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước
05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: