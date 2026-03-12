Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị tập trung cao độ, đảm bảo tổ chức thành công Ngày bầu cử 15/3/2026

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sáng 12/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3/2026.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

"Từ nay đến Ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, các cơ quan cần tiếp tục tập trung rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử.

Các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của công tác bầu cử (từ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tài liệu bầu cử, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cho đến công tác tổ chức tại từng tổ bầu cử).

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực bỏ phiếu sớm và các địa bàn có điều kiện khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không được để bất kỳ sơ suất nào dù nhỏ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Ảnh: Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, cần chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cần phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban và các cơ quan liên quan để thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật thông tin và tổng hợp kết quả bầu cử trên phạm vi cả nước. Trong ngày bầu cử phải duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia từ ngày 15/3 đến 22/3 không bố trí đi công tác, giám sát mà tập trung theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.