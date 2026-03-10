Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Các ETF đang rút ròng ồ ạt

Thu Minh

10/03/2026, 09:09

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng 729 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ 2/3 - 6/3/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng 729 tỷ đồng sau khi vào ròng 2 tuần trước đó.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 16/25 quỹ, tập trung phần lớn ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 604 tỷ đồng, tập trung hết ở quỹ VanEck Vietnam ETF (-500 tỷ đồng) và quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-218 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF và quỹ KraneShares Vietnam Growth Index ETF vào ròng lần lượt hơn 40 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Với Fubon FTSE, chỉ số FTSE Vietnam 30 dự kiến sẽ không thêm mới hoặc loại bỏ cổ phiếu nào trong kỳ đánh giá tháng 03/2026 tới đây. Hoạt động cơ cấu ETF Fubon thông thường sẽ diễn ra tại ngày cơ cấu và sau đó từ 1-2 ngày.

Trong kịch bản FTSE Russell không có thay đổi về việc sắp xếp lại bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 hoặc các hướng dẫn mới trong việc chuyển đổi nâng hạng đối với Việt Nam, áp lực rút ròng lên ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục diễn ra (bên cạnh các yếu tố về khẩu vị đầu tư, yếu tố thị trường…). Dự kiến ngày 07/04/2026 FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá giữa kỳ (interim review) cho kỳ tháng 03/2026.

Các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 124 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở 2 quỹ VFM VN30 ETF (-70,5 tỷ đồng) và quỹ VFMVN Diamond ETF (-39,6 tỷ đồng). Ngược lại, Vina Capital VN100 ETF là quỹ nội duy nhất vào ròng với giá trị 5 tỷ đồng.

VnEconomy

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 690 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, họ cũng bán ròng 300 nghìn chứng chỉ lưu ký VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 11 tử đồng.

Tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng gần 729 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên gần 51 tỷ đồng.

Tính đến ngày 6/3, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 63,5 nghìn tỷ đồng, giảm 4,1% so với năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 2/3 - 6/3 bao gồm các cổ phiếu VIC, VHM, HPG, MSN, SSl, chủ yếu đến từ lực bán của 2 quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam và VanEck Vietnam ETF. 

Riêng trong ngày 9/3/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng 43 tỷ đồng và tiếp tục có động thái bán ròng các cổ phiếu trong danh mục. Cụ thể, top bán ròng là HPG (-488 nghìn cổ phiếu, -18,1 tỷ đồng), VCB (-192 nghìn cổ phiếu, -11,8 tỷ đồng), VIC (-174 nghìn cổ phiếu, -27,3 tỷ đồng), VIX (-36 nghìn cổ phiếu, -800 triệu đồng), STB (-128 nghìn cổ phiếu -8,2 tỷ đồng).

Các quỹ do Dragon Capital quản lý là VFM VN30 ETF, VM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền trong khi quỹ VFM VNDiamond ETF hút ròng hơn 24 tỷ đồng.

Tính riêng khối ngoại, tuần qua khối ngoại bán ròng -6.440 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng kể từ đầu năm lên mức -20.990 tỷ đồng (~804 triệu USD). Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng (~5,2 tỷ USD), đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng đối với: DCM (+436 tỷ đồng), KDH (+255 tỷ đồng), VCI (+217 tỷ đồng), trong khi bán ròng FPT (-1.657 tỷ đồng), VHM (-877 tỷ đồng), POW (-731 tỷ đồng), …

Ước tính 2 quỹ ETF ngoại sắp bán ra 35 triệu cổ phiếu HPG

Nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 2.600 tỷ trong phiên lao dốc lịch sử

VnEconomy