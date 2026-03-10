Tháng 2/2026: Thanh khoản trên HNX giảm 23,59%

HNX cho biết táng 02/2026, thị trường chứng khoán có kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX chỉ diễn ra 15 phiên giao dịch, tuy nhiên diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 02/2026, thị trường chứng khoán có kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX chỉ diễn ra 15 phiên giao dịch, tuy nhiên diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh.

Cụ thể: chỉ số giá HNX Index giảm mạnh trong gần 2 tuần đầu trước kỳ nghỉ Tết và có xu hướng phục hồi trong thời gian còn lại của tháng, giúp chỉ số này đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 262,82 điểm, tăng 2,61% so với tháng trước.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ với khối lượng giao dịch bình quân đạt 75,3 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 23,59%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân giảm 21,34% đạt 1.746 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX giảm 38,55% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 1.557 tỷ đồng và bán ra hơn 1.499 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 57 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên giảm 49,15% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 234 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 1% toàn thị trường).



Ngược với xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài thì khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 87 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 02/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 190 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 484,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 1/2026.