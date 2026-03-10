Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, triển khai đồng bộ hạ tầng kết nối để sớm đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc…

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 8/3/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Cảng HKQT Gia Bình là dự án quan trọng quốc gia, ngoài vai trò là một cảng hàng không, sân bay quốc tế còn phải bảo đảm các mục tiêu sau:

Thứ nhất, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, là một cảng hàng không, sân bay thông minh, hiện đại.

Thứ hai, xây dựng một khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ mới, mở, thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu, rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ ba, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, là trung tâm kết nối với 3 cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc là Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Thứ tư, tăng cường kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế thông qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Thứ năm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực dự án, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân trong khu vực. Trong quá trình khai thác dự án, người dân phải có chỗ ở sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại hơn; hạ tầng kỹ thuật, y tế, giáo dục, tâm linh, hoạt động tôn giáo… tốt hơn cho phát triển đất nước.

Để bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát và điều chỉnh các quy hoạch liên quan, với tầm nhìn dài hạn ít nhất 100 năm, hoàn thành trong tháng 3/2026.

Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo để Thường vụ Đảng ủy Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc cho phép thực hiện Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP ngày 14/8/2025 của Chính phủ đối với Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Trường hợp cần bổ sung cơ chế, chính sách mới so với các nghị quyết hiện hành, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án ban hành nghị quyết thí điểm của Chính phủ.

Đối với dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, nếu cần thiết để bảo đảm tiến độ hoàn thành đồng bộ với giai đoạn 1 của sân bay trong tháng 2/2027 phục vụ Hội nghị APEC, UBND tỉnh Bắc Ninh được xem xét triển khai dự án theo hình thức công trình xây dựng cấp bách theo quy định của Luật Xây dựng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh rà soát tiến độ các dự án hạ tầng kết nối với sân bay Gia Bình, bao gồm đường bộ, đường sắt và cảng biển, xây dựng kế hoạch triển khai để bảo đảm hoàn thành đồng bộ với sân bay.

Quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường, đồng thời kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Về phát triển khu kinh tế gắn với sân bay, Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với khu kinh tế Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3/2026.