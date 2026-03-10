Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Tính đến cuối tháng 2, vốn điều lệ của Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian là 381,4 triệu USD...

Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian, một trong những đơn vị thành viên quan trọng nhất của tập đoàn Foxconn (Đài Loan) tại Việt Nam, vừa tăng vốn điều lệ thêm khoảng 39,4 triệu USD.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng từ 342 triệu USD lên 368 triệu USD vào cuối tháng 1/2026 và tiếp tục tăng lên 381,4 triệu USD vào cuối tháng 2/2026, TechNode dẫn thông tin từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Việt Nam.

Fulian Precision Technology Component hiện hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy Công nghệ chính xác Fulian với tổng mức đầu tư đăng ký ban đầu khoảng 621 triệu USD, quy mô khoảng 49,6 ha, là dự án lớn nhất và mang tính biểu tượng của Fulian tại Việt Nam.

Doanh nghiệp này sản xuất nhiều loại linh kiện điện tử như bo mạch chủ, máy tính và thiết bị ngoại vi, máy chủ và khung máy chủ, thiết bị viễn thông, card mạng, bộ chuyển mạch mạng, đầu thu truyền hình số, card đồ họa, bộ nhớ và các sản phẩm bảo mật

Trong khi đó, tập đoàn mẹ Foxconn đã tham gia Việt Nam kể từ năm 2007. Tính đến đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư của Foxconn tại Việt Nam đã vượt ngưỡng 4 tỷ USD.

Tại phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025, ông Brand Cheng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet, từng tuyên bố đầu tư vào Việt Nam là cam kết dài hạn của tập đoàn. Việt Nam không chỉ là điểm đến sản xuất mà đang trở thành trung tâm của thế hệ sản xuất mới - sản xuất thông minh, sản xuất xanh và sản xuất AI. “Đối với chúng tôi, câu trả lời luôn là Việt Nam, Việt Nam và Việt Nam”, ông Brand Cheng nói tại sự kiện này.