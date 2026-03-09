Nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 2.600 tỷ trong phiên lao dốc lịch sử

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2461.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2608.4 tỷ đồng. Tổ chức trong nước là bên gom.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến một cú giảm sâu hiếm thấy trong hơn 22 năm vận hành. Dù tâm lý thận trọng đã được hình thành từ trước, khi thông tin về căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông liên tục xuất hiện suốt cả tuần, quy mô và tốc độ sụt giảm của thị trường vẫn vượt xa kỳ vọng.

Giá dầu tăng vọt lên trên mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột địa chính trị gia tăng đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng, đẩy VN-Index rơi tự do tới 115 điểm chỉ trong một phiên giao dịch. Mức giảm này không chỉ gây choáng váng về mặt điểm số mà còn đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất trong lịch sử thị trường.

Ngay cả trong giai đoạn căng thẳng thương mại toàn cầu khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng cao lên nhiều quốc gia, VN-Index khi đó cũng chỉ giảm 81 điểm trong một phiên. Điều này cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước các cú sốc địa chính trị và biến động giá hàng hóa, đặc biệt khi dầu mỏ – một yếu tố có ảnh hưởng rộng đến chi phí sản xuất và lạm phát – tăng mạnh.

Kết thúc phiên, VN-Index dừng tại 1.652,79 điểm, trong khi chỉ số VN30 – đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn – còn chịu áp lực nặng nề hơn khi giảm tới 123 điểm, lùi về 1.780,71 điểm. Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tuy ở mức cao nhưng không quá đột biến với tổng giá trị khớp lệnh ba sàn đạt khoảng 46.000 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh trạng thái bán tháo mang tính tâm lý nhiều hơn là sự dịch chuyển dòng tiền có tổ chức.

Số lượng cổ phiếu giảm sàn lên tới mức hiếm thấy. Riêng trên HoSE có tới 233 cổ phiếu giảm kịch biên độ, trong khi HNX ghi nhận thêm 72 cổ phiếu giảm sàn. Trong bối cảnh đó, số lượng cổ phiếu còn giữ được sắc xanh trở nên vô cùng hiếm hoi, chỉ vỏn vẹn 11 mã như ITD, GTA, DCL, TVT, SVD, PJT, DXV và ba cổ phiếu tăng trần gồm PNC, SFC, TNC. Tuy nhiên, thanh khoản tại những mã này lại khá thấp, cho thấy dòng tiền trú ẩn mang tính cục bộ và không đủ sức tạo thành xu hướng.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thiếu vắng hoàn toàn của các trụ đỡ. Ngay cả những cổ phiếu vốn được xem là “lì đòn” nhất thị trường như VIC cuối phiên cũng phải rơi về mức giá sàn. Sự đồng loạt suy yếu của các cổ phiếu dẫn dắt đã khiến thị trường gần như mất hoàn toàn điểm tựa tâm lý.

Trong khi đó, hoạt động của khối ngoại không phải là nguyên nhân chính gây ra cú lao dốc này khi nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng 275 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 437.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, BSR, MWG, GAS, PVT, TCB, DCM, VCB, PNJ, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, FPT, STB, PLX, HPG, DGC, EIB, ACB, PVD.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2461.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2608.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 2/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, DGC, TPB, FPT, GVR, BAF, DIG, MSB, IJC, VIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 16/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: HDB, VNM, MBB, STB, HPG, VCB, DCM, DPM, GAS.

Tự doanh mua ròng 204.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 208.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, HPG, VIC, VNM, VIX, ACB, MWG, VCB, VIB, SSI. Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu.

Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, VPB, FUEVFVND, E1VFVN3O, PC1, SAB, STB, BAF, CTD, TCX.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2629.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2837.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 2/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có MWG, GVR, TPB, VIB, VPI, PVT, DIG, MSB, VIC, MSH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có STB, MBB, HDB, HPG, CTG, VCB, PLX, VNM, VPB, VHM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.900,5 tỷ đồng, giảm -27,0% so với phiên liền trước và đóng góp 6,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các Tổ chức trong nước nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (TCB, STB, LPB, VPB, HDB) và Chứng khoán (VIX, VDS).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Dầu khí, trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Kho bãi, Vận tải thủy, Nhựa, cao su & sợi, Sản xuất & phân phối điện, Hàng cá nhân.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.