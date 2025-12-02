Các ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng

Các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 276 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-178,7 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận rút ròng hơn 97 tỷ đồng.

Trong tuần từ ngày 24/11 - 28/11/2025, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng hơn 124 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ, tập trung ở nhóm quỹ ETF ngoại.

Cụ thể, các quỹ ETF ngoại bị rút ròng hơn 276 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-178,7 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VanEck Vietnam ETF ghi nhận rút ròng hơn 97 tỷ đồng.

Ngược lại, giá trị vào ròng ở nhóm quỹ ETF nội ghi nhận đạt gần 152 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ VFM VN30 ETF (+159,5 tỷ đồng). Top cổ phiếu được quỹ mua vào là VIC, HPG, MWG, MSN, LPB.

Ngoài ra, quỹ TECHCOM CAPITAL VNX50 ETF cũng được vào ròng hơn 1 tỷ đồng. Quỹ VEMVN Diamond ETF và quỹ MAFM VNDIAMOND lần lượt ghi nhận rút ròng hơn 7 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan rút ròng 100 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư Thái Lan rút ròng 150 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 5,1 tỷ đồng.

Kết thúc tháng 11/2025, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 122 tỷ đồng, tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 hơn 15,7 nghìn tỷ đồng.

Tại ngày 28/11/2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam đạt gần 63,3 nghìn tỷ đồng, tăng +10,7% so với cuối năm 2024.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 24/11 - 28/11 bao gồm VIC, VHM, SSI, VCB, HPG, chủ yếu đến từ lực bán ròng của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.

Riêng trong ngày đầu tháng 1/12/2025, quỹ ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục bị rút ròng hơn 65 tỷ đồng. Quỹ duy trì động thái bán ròng các cổ phiếu, bao gồm HPG (-219 nghìn cổ phiếu, -5,8 tỷ đồng), VIX (-112 nghìn cổ phiếu, -2,7 tỷ đồng), SHB (-105 nghìn cổ phiếu, -1,8 tỷ đồng), SSI (-104 nghìn cổ phiếu, -3,4 tỷ đồng), VND (-83 nghìn cổ phiếu, -1,5 tỷ đồng). Quỹ VEM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Trên thị trường toàn cầu, thống kê cho thấy các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu chứng kiến dòng vốn rút ra đầu tiên do lo ngại về định giá, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đã lấn át sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ vào tháng tới.

Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã rút ròng 4,48 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu toàn cầu khi họ ghi nhận doanh số bán ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 17/09.

Trong tuần gần đây nhất, các nhà đầu tư đã thoái vốn khỏi các quỹ cổ phiếu của Hoa Kỳ và Châu Âu lần lượt là 4,56 tỷ USD và 1,21 tỷ USD, nhưng lại đầu tư khoảng 170,37 triệu USD vào các quỹ cổ phiếu Châu Á.

"Nhìn chung, thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một tháng 11 đầy biến động, với nỗi lo về định giá công nghệ tăng cao và thời gian đóng cửa kỷ lục 43 ngày của chính phủ Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến tâm lý", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu Chứng khoán Yuanta nhấn mạnh.

Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tuần là 6,77 tỷ USD trong tuần. Các quỹ trái phiếu bằng đồng Euro phải đối mặt với dòng vốn rút ròng 3,58 tỷ USD, mức bán ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 09/07. Tuy nhiên, các quỹ trái phiếu ngắn hạn đã thu được 5,56 tỷ USD trong tuần mua ròng thứ tư liên tiếp.

Các nhà đầu tư đã bổ sung thêm 2,54 tỷ USD vào quỹ thị trường tiền tệ khi họ kết thúc xu hướng bán tháo kéo dài hai tuần. Trong khi đó, các quỹ đầu tư vào vàng và kim loại quý vẫn được ưa chuộng trong tuần thứ bảy liên tiếp khi các quỹ này thu hút khoảng 1,66 tỷ USD vốn đổ vào mỗi tuần.

Dữ liệu từ tổng số 28.793 quỹ cho thấy, tại các thị trường mới nổi, các nhà đầu tư đã mua vào 3,34 tỷ USD quỹ cổ phiếu, mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 7. Họ cũng mua thêm 5,98 triệu USD quỹ trái phiếu.