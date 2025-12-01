Dòng tiền rút mạnh khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một tháng 11 đầy biến động, với nỗi lo về định giá công nghệ tăng cao và thời gian đóng cửa kỷ lục 43 ngày của chính phủ Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số VN-Index duy trì đà tăng trong tuần qua, nhưng mức tăng trưởng suy yếu nhẹ do các thị trường chứng khoán khác tăng trưởng vượt trội.

Trong đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu tăng trưởng trên toàn cầu, tiếp theo sau là Nhật Bản và Đài Loan bất chấp các căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, điều này cho thấy dòng tiền vẫn lạc quan vào nhóm cổ phiếu công nghệ hơn lo ngại địa chính trị.

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán trong nước và thế giới, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta đánh giá: Tăng trưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu tích cực hơn, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn đang diễn ra buộc các nhà đầu tư cần thực hiện chiến lược thích nghi và rủi ro địa chính trị mới nổi (Trung Quốc – Nhật Bản, Mỹ - Venezuela) chưa phản ánh vào thị trường chứng khoán.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu chứng kiến dòng vốn rút ra đầu tiên do lo ngại về định giá, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đã lấn át sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ vào tháng tới.

Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã rút ròng 4,48 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu toàn cầu khi họ ghi nhận doanh số bán ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 17/09.

Trong tuần gần đây nhất, các nhà đầu tư đã thoái vốn khỏi các quỹ cổ phiếu của Hoa Kỳ và Châu Âu lần lượt là 4,56 tỷ USD và 1,21 tỷ USD, nhưng lại đầu tư khoảng 170,37 triệu USD vào các quỹ cổ phiếu Châu Á.

"Nhìn chung, thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một tháng 11 đầy biến động, với nỗi lo về định giá công nghệ tăng cao và thời gian đóng cửa kỷ lục 43 ngày của chính phủ Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến tâm lý", ông Minh nhấn mạnh.

Trong khi đó, dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tuần là 6,77 tỷ USD trong tuần. Các quỹ trái phiếu bằng đồng Euro phải đối mặt với dòng vốn rút ròng 3,58 tỷ USD, mức bán ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 09/07. Tuy nhiên, các quỹ trái phiếu ngắn hạn đã thu được 5,56 tỷ USD trong tuần mua ròng thứ tư liên tiếp.

Các nhà đầu tư đã bổ sung thêm 2,54 tỷ USD vào quỹ thị trường tiền tệ khi họ kết thúc xu hướng bán tháo kéo dài hai tuần. Trong khi đó, các quỹ đầu tư vào vàng và kim loại quý vẫn được ưa chuộng trong tuần thứ bảy liên tiếp khi các quỹ này thu hút khoảng 1,66 tỷ USD vốn đổ vào mỗi tuần.

Tại các thị trường mới nổi, các nhà đầu tư đã mua vào 3,34 tỷ USD quỹ cổ phiếu, mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 7. Họ cũng mua thêm 5,98 triệu USD quỹ trái phiếu, dữ liệu từ tổng số 28.793 quỹ cho thấy.

Các yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi là rủi ro địa chính trị nóng trở lại tại khu vực Mỹ Latinh với căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Các chỉ số chứng khoán hiện nay vẫn đang trong xu hướng tăng tại khu vực này. Đồng thời, chỉ số tương quan giữa chỉ số chứng khoán tại khu vực Mỹ Latinh (ngoại trừ Mỹ) còn tăng trưởng vượt trội so với thế giới.

Chỉ số CDS quốc gia tại khu vực Mỹ Latinh kỳ hạn 5 năm ở mức đáy và biến động quyền chọn ngoại hối cũng đang đi ngang ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa lo ngại về rủi ro địa chính trị bùng phát. Tuy nhiên, rủi ro này không thể xem nhẹ và cũng cần theo dõi để có các phản ứng ngắn hạn.

Tại thị trường Mỹ, nhà đầu tư cá nhân hiện đang là lực lượng tạo ra khối lượng lớn nhất. Trong khi về phía tổ chức, tỷ lệ này là 50/50 giữa phân tích định lượng và phân tích cơ bản, và gần 50/50 giữa phân tích tần suất cao và phân tích vị thế. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư cá nhân đang nắm quyền kiểm soát, các nhà phân tích định lượng đang giao dịch theo cách riêng của họ, và các nhà đầu tư cơ bản truyền thống về cơ bản chỉ là thiểu số. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những dấu hiệu của bong bóng.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại có xu hướng giảm dần giá trị giao dịch khi bán ròng xuyên suốt từ 2024 đến nay, trong khi đó điểm đặc biệt là nhóm tổ chức trong nước gia tăng giao dịch từ tháng 05/2025 từ 40 – 50% giá trị giao dịch toàn thị trường và phần còn lại là nhà đầu tư cá nhân trong nước.