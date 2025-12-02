Thứ Ba, 02/12/2025

Trang chủ Chứng khoán

Thấy gì khi chỉ có 55/223 cổ phiếu có thanh khoản trên HOSE đang giao dịch trên MA50?

Thu Minh

02/12/2025, 09:15

Chỉ có 55/223 cổ phiếu có thanh khoản trên HOSE đang giao dịch trên MA50, phần lớn thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Điều này cho thấy mặt bằng thị trường chung vẫn khá thận trọng, dù chỉ số có diễn biến tích cực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index tiếp đà hồi phục nhưng dòng tiền "chưa trở lại". Trong tuần giao dịch vừa qua, thanh khoản vẫn yếu với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 18.710 tỷ đồng/phiên, giảm -1,09% so với tuần trước và thấp hơn -33,7% so với trung bình 5 tuần.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 24.733 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 20.355 tỷ đồng, giảm -3,11% so với tuần trước và thấp hơn -24,85% so với trung bình 5 tuần gần nhất, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng bất chấp đà hồi phục của chỉ số.

Đà tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VPL), khi 3 mã này đóng góp tổng cộng gần +40 điểm, vượt cả mức tăng của chỉ số, cho thấy đà tăng thiếu lan tỏa. Trên thực tế, chỉ có 55/223 cổ phiếu có thanh khoản trên HOSE đang giao dịch trên MA50, phần lớn thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Điều này cho thấy mặt bằng thị trường chung vẫn khá thận trọng, dù chỉ số có diễn biến tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 571.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 893.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VPB, TCX, VIX, SHB, HDB, E1VFVN30, FPT, PVD, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VIC, VRE, VJC, ACB, VCI, TCB, STB, VHM.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2660.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1891.5 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VCB, ACB, FPT, STB, VCI, TCH, VHM, MBB, HAG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top bán ròng có: SHB, VIX, VPB, VNM, MWG, HDB, VPI, VSC, CII.

VnEconomy

Tự doanh mua ròng 934.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 132.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm GMD, TCB, POW, MWG, VJC, HPG, MBB, FPT, VIC, VPB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm E1VFVN30, HDB, VHM, FRT, CII, ACB, KBC, VPL, TPB, VIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2297.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2652 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có VNM, FPT, TCX, VPL, MBB, PVD, CTG, POW, MSN, DGW. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có SHB, VIX, VJC, VRE, SSI, VCB, MWG, VHM, VND, VCI.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thiết bị điện, Hàng không, Vận tải Thủy, Dịch vụ Giải trí; duy trì ở Ngân hàng, và giảm ở Xây dựng, Thép, CNTT, Bán lẻ, Hóa chất.

Cũng trong tuần qua, tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào các nhóm vốn hóa không biến động nhiều so với tuần trước. Cụ thể: Nhóm VN30 ghi nhận phục hồi nhẹ về thanh khoản sau 6 tuần sụt giảm liên tiếp, với GTGD khớp lệnh bình quân tăng +100,8 tỷ đồng (+1,1%), kéo tỷ trọng dòng tiền lên 51,7%. Chỉ số VN30 cũng tăng +1,26%, cho thấy lực cầu quay lại nhóm vốn hóa lớn. Tuy vậy, độ lan tỏa vẫn hạn chế khi chỉ có 5/30 cổ phiếu ghi nhận đồng thời cải thiện về cả giá và thanh khoản.

Nhóm VNMID đảo chiều giảm sau tuần hồi phục, với giá trị giao dịch bình quân giảm -301,4 tỷ đồng (-3,9%), tỷ trọng dòng tiền lùi nhẹ về 39,5%. Dù vậy, chỉ số VNMID vẫn tăng nhẹ +0,65%, yếu hơn thị trường chung (+2,18%).

Nhóm VNSML gần như đi ngang về dòng tiền và chỉ số, với giá trị giao dịch bình quân giảm nhẹ -4,3 tỷ đồng (-0,4%) và tỷ trọng giữ ở mức 5,6% - thấp nhất trong 5 tuần. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa quay lại với nhóm vốn hóa nhỏ, bất chấp mặt bằng giá thấp.

Tổng thể, dòng tiền tiếp tục tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vào nhóm mid-cap và small-cap có dấu hiệu chững lại sau một tuần phục hồi kỹ thuật.

