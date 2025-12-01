Blog chứng khoán: Dòng tiền chán nản

Thị trường vẫn tiếp tục đem đến sự thất vọng. Ngưỡng 1700 điểm được vượt qua hôm nay nhưng cổ phiếu “kém tươi”. Việc thanh khoản rơi xuống mức rất thấp là một tín hiệu của tâm lý phản ứng ngược với hiện tượng đẩy trụ.

VNI hôm nay tăng gần 11 điểm thì khoảng 14 điểm đã đến từ VIC, VHM, VPL và VRE. Hiện tượng kéo trụ này cũng không có gì mới, chỉ là hôm nay sự thất vọng có phần lớn hơn khi chỉ số vượt qua mốc 1700 điểm.

Điều này tạo hiện tượng “đột phá giả” dù mốc 1700 điểm vẫn được coi là ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng. Nếu thuần túy dựa vào diễn biến chỉ số để xác định chiến lược giao dịch thì dù VNI được đẩy lên đỉnh cũ 1800 điểm cũng vẫn thất vọng như thường.

Dĩ nhiên thị trường cũng vẫn sẽ có những cổ phiếu thuận theo chỉ số, ví dụ hôm nay GEE, TLG rất khỏe, nhưng đó chỉ là những hiện tượng cá biệt. Mặt khác khi nhìn vào thanh khoản cũng có thể thấy chỉ số rất nhỏ lượng tiền tham gia. Thanh khoản nhóm Midcap phiên này giảm 29% so với cuối tuần trước, Smallcap giảm 3% và tổng sàn HoSE giảm 12% (chưa tính thỏa thuận). Đây là hai nhóm cổ phiếu có nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia. Việc giảm mạnh cường độ giao dịch cho thấy chiến lược phòng thủ đã xuất hiện.

Nhóm cổ phiếu blue-chips hôm nay về điểm số lẫn độ rộng thể hiện sự ổn định, nhưng thực tế phân hóa sâu sắc. Nhóm Vin cộng thêm SAB, GAS, MSN, VNM tăng tốt trong khi ngân hàng đỏ nhiều. 9 cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng vượt 1% thì cũng có 9 mã giảm quá 1%. Dù vậy ngay cả khi có tác động của trụ thì nhìn chung biên độ dao động của các blue-chips vẫn ổn định hơn phần còn lại (thanh khoản rổ này còn tăng 2,1%).

Nếu hiện tượng kéo trụ vẫn tiếp diễn và thanh khoản càng giảm cũng không phải là điều bất lợi, trái lại, phản ánh rõ nét tâm lý chán nản của số đông nhà đầu tư. Đây là tâm lý thường xuất hiện trong quá trình tạo đáy khi lợi nhuận khó kiếm trong ngắn hạn nhưng cũng không chịu sức ép thua lỗ quá mức vì đòn bẩy. Hiện tượng tâm lý như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, lần này chỉ khác ở chỗ là trụ được đẩy lên quá lố, tạo ấn tượng “phản cảm”.

Vẫn giữ quan điểm đây là giai đoạn cần kiên nhẫn, tiết chế cảm xúc. Dù cổ phiếu không tăng được nhưng vẫn đạt chất lượng và tiêu chuẩn đầu tư thì vẫn có thể yên tâm nắm giữ, chỉ là không được dùng đòn bẩy.

Thị trường phái sinh là một kênh giải tỏa tốt trong tình huống thị trường cơ sở hiện tại. Nhóm Vin cũng có ảnh hưởng đáng kể đến VN30, hôm nay còn một số cổ phiếu khác trong rổ cũng mạnh. VN30 dao động chủ đạo trong biên độ 1929.xx tới 1939.xx, chỉ là basis chiết khấu nên các vị thế Short không hiệu quả, nhưng với tốc độ chậm nên vẫn có thể kiểm soát được rủi ro. Nếu như hôm nay có sự hợp tác tốt hơn của cổ phiếu ngân hàng thì chiều Long sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Với mức thanh khoản khớp lệnh hai sàn chỉ đạt hơn 17,1k tỷ (chưa tính thỏa thuận), tâm lý nhà đầu tư đang rời bỏ thị trường tạm thời, chuyển sang phòng thủ. Dòng tiền “lõi” (trừ đi 5 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất) thậm chí chỉ đạt hơn 12,5k tỷ, thấp kỷ lục 8 tháng. Việc lôi kéo dòng tiền trở lại chỉ có hai cách, hoặc là các blue-chips thể hiện sức mạnh dứt khoát để đảm bảo độ tin cậy của xu hướng chỉ số, hoặc cần một nhịp rũ cung lần nữa. Chiến lược là mua thêm nếu giảm mạnh, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1933.56. Cản gần nhất ngày mai là 1940; 1949; 1960; 1970; 1979. Hỗ trợ 1930; 1921; 1915; 1902; 1890; 1880.

