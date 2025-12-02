Các loại thiết bị bắt buộc phải thực hiện dán nhãn năng lượng

Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp như: máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED động cơ điện...

Thông tư số 52/2025/TT-BCT quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng thuộc phạm vi quản lý và lộ trình thực hiện của Bộ Công Thương vừa được ban hành đã nêu rõ lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp và nhóm thiết bị văn phòng và thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.

Theo đó, sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy biến áp phân phối, động cơ điện.

Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2026 đối với: bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, đèn điện LED chiếu sáng đường và phố; đồng thời thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01/01/2027.

Dán nhãn năng lượng với điều hòa không khí.

Với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay, tủ giữ lạnh thương mại.

Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: máy photocopy, màn hình máy tính, máy in, máy điều hòa không khí thương mại.

Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2026 đối với máy tính để bàn và sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01/01/2027.

Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục trên đã có tiêu chuẩn quốc gia quy định mức hiệu suất năng lượng đồng thời có khả năng thử nghiệm trong nước.

Theo Thông tư này, nhóm thiết bị gia dụng bao gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho bóng đèn huỳnh quang, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng;

Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy photocopy, máy in, màn hình máy tính, máy tính xách tay, máy tính để bàn, tủ giữ lạnh thương mại, máy điều hòa không khí thương mại;

Nhóm thiết bị công nghiệp bao gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện, đèn điện LED chiếu sáng đường và phố.