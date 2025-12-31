Chứng khoán Mỹ giảm 3 phiên liên tiếp, dầu thô trượt nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/12), đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy sự bất đồng trong nội bộ...

Giá dầu thô giảm nhẹ do chịu tác động đồng thời của mối lo thừa dầu và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,14%, còn 6.896,24 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,24%, còn 23.419,08 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 94,87 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 48.367,06 điểm.

Thị trường đã giảm từ hôm thứ Sáu tuần trước, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, nhất là các cổ phiếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia, Palantir, AMD… Tuy nhiên, đây đều là các cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng lớn trong năm nay và giữ vai trò trụ cột trong thành quả tăng cả năm của thị trường.

Tính từ đầu năm, Nvidia đã tăng 39%, Palantir tăng 139% và AMD tăng 78%.

Về cuối năm, khối lượng giao dịch trên thị trường cổ phiếu ở Phố Wall giảm xuống mức thấp. Theo hãng tin Reuters, có 12,63 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch ở Mỹ trong phiên này, so với mức bình quân 16,03 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed công bố ngày thứ Ba ít nhiều gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Biên bản cho thấy quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm được đưa ra sau một cuộc tranh luận gay gắt về những rủi ro mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt. Điều này cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Fed, giữa một bên là những người muốn hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động và một bên là những người muốn giữ nguyên lãi suất vì lo nhiều hơn về sự dai dẳng của lạm phát.

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27-28/12, và thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Dù vậy, nhà quản lý tài sản Bill Northey của công ty US Bank Asset Management nhận định xu hướng tăng điểm của cổ phiếu AI sẽ tiếp diễn trong năm tới nhờ các yếu tố nền tảng thuận lợi hậu thuẫn công nghệ này và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu.

“Chúng tôi tin rằng sang năm 2026, các công ty hưởng lợi từ việc ứng dụng AI sẽ bắt đầu chứng kiến sự gia tăng năng suất và lợi nhuận doanh nghiệp. Cơ hội tăng điểm của thị trường sẽ mở rộng hơn trong năm tới thay vì tập trung ở một số ít cổ phiếu như trong năm nay”, ông Northey nói với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,02 USD/thùng, đóng cửa ở mức 61,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,13 USD/thùng, đóng cửa ở mức 57,95 USD/thùng.

Căng thẳng địa chính trị nóng lên ở nhiều nơi đang hỗ trợ giá dầu, dù giá “vàng đen” đang đương đầu áp lực giảm từ triển vọng dư thừa nguồn cung.

Hôm thứ Hai, giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 2% sau khi Saudi Arabia mở các cuộc không kích nhằm vào Yemen và Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngày thứ Ba, Moscow tuyên bố đã điều chỉnh lập trường sang cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, phía Kiev tiếp tục phủ nhận các cáo buộc của phía Nga, cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ và được đưa ra nhằm mục đích làm suy yếu tiến trình hòa bình.

“Tôi đoán rằng thị trường bây giờ đang thích ứng với kỳ vọng mới, không còn trông mong một sự đột phá nào trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine trong ngắn hạn nữa”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận xét với Reuters.

Tuy vậy, theo nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex, mối lo thừa cung dầu sẽ tiếp tục hạn chế dư địa tăng của giá dầu. Ông dự báo giá dầu có khả năng đi xuống trong quý 1/2026 do “tình trạng thừa dầu ngày càng tăng”.