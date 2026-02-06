Các “ông lớn” đồ uống loay hoay đổi mới

Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2026, chuỗi đồ uống Starbucks đã công bố doanh thu mạnh mẽ đạt 9,9 tỷ USD, cho thấy sự mở rộng chung về doanh số bán hàng và tăng trưởng ổn định của chuỗi cửa hàng toàn cầu...

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương đương trên toàn thế giới của "đại gia" đồ uống này đã tăng 4% trong quý này. Chủ yếu sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi mức tăng 3% về số lượng giao dịch và mức tăng 1% về giá trị trung bình của mỗi giao dịch. Không giống như các quý trước, sự mở rộng này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự gia tăng lượng khách hàng đến cửa hàng chứ không phải do tăng giá.

Tại khu vực Bắc Mỹ, bao gồm cả Hoa Kỳ, doanh số bán hàng tương đương đã tăng 4%. Đây là lần đầu tiên doanh số giao dịch tăng trưởng tại Mỹ trong 8 quý gần đây. Ban lãnh đạo thương hiệu cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ những cải tiến trong hoạt động và việc tập trung đổi mới vào trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng dưới sự dẫn dắt của sáng kiến ​​"Trở lại Starbucks" của CEO Brian Niccol.

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện có trên toàn cầu tăng 4%, vượt xa dự báo 2,3% của StreetAccount. Lượng khách hàng tăng 3%, đánh dấu lần đầu tiên giao dịch của công ty tăng trưởng trong hai năm. Theo ông Smith, doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện có của công ty tiếp tục tăng trưởng trong tháng Giêng, nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm dành cho mùa lễ hội, như cốc “Bearista” gây sốt và các món đồ uống kinh điển như cà phê mocha bạc hà.

Các thị trường quốc tế ghi nhận kết quả thậm chí còn khả quan hơn, với doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện có tăng 5%. Trung Quốc nổi lên là thị trường có hiệu suất tốt nhất, với mức tăng trưởng 7% doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện có, được hỗ trợ bởi mức tăng 5% về số lượng giao dịch và mức tăng 2% về giá trị đơn hàng trung bình.

Trong quý này, Starbucks đã khai trương 128 cửa hàng mới, nâng tổng số cửa hàng trên toàn thế giới lên 41.118 địa điểm. Hiện tại, 52% số cửa hàng do công ty tự vận hành và 48% là cửa hàng nhượng quyền. Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường lớn nhất của công ty, chiếm 61% tổng số cửa hàng, với tổng số lần lượt là 16.911 và 8.011 địa điểm.

Trước đó, Starbucks tuyên bố ý định bán phần lớn cổ phần chi phối hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho Boyu Capital với giá 4 tỷ USD. Tuy nhiên, hãng sẽ vẫn giữ 40% cổ phần, đồng thời tiếp tục sở hữu và cấp phép sử dụng thương hiệu Starbucks cũng như các quyền sở hữu trí tuệ.

“Sự hợp tác này sẽ giúp chúng tôi mở rộng sang nhiều thành phố hơn, mang đến những trải nghiệm cà phê tuyệt vời, tạo ra cơ hội nghề nghiệp mới cho các đối tác và củng cố vị thế của Starbucks như một thương hiệu toàn cầu cho sự tăng trưởng dài hạn,” ông Niccol cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập của công ty.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các chuỗi nhà hàng và đồ uống lớn, bao gồm KFC và Cotti Coffee, đang tăng giá và cắt giảm trợ cấp trên các nền tảng giao đồ ăn, từ bỏ chính sách giảm giá kéo dài nhiều năm.

Tập đoàn KFC của Yum China Holdings đã tăng giá giao hàng trung bình 0,8 Nhân dân tệ (0,15 đô la Singapore) vào tháng trước. Cotti, từng nổi tiếng với cà phê siêu rẻ, đã hủy bỏ chương trình khuyến mãi 9,9 Nhân dân tệ một cốc, và hầu hết các loại đồ uống giao tận nhà hiện có giá từ 13,99 Nhân dân tệ trở lên. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Luckin Coffee cũng đã giảm tỷ lệ sản phẩm có giá 9,9 Nhân dân tệ.

Việc tăng giá đánh dấu sự chuyển dịch khỏi cuộc chiến giá cả giao hàng đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhà hàng, quán trà và quán cà phê, làm giảm lợi nhuận và thúc đẩy cạnh tranh không bền vững. Theo một báo cáo của truyền thông địa phương, McDonald's đã thông báo tăng giá một số sản phẩm lên đến 1 Nhân dân tệ tại Trung Quốc, trong khi các sản phẩm mới tại chuỗi trà sữa trân châu Heytea của Trung Quốc có giá 25 Nhân dân tệ, so với mức giá dưới 20 Nhân dân tệ cho hầu hết các loại đồ uống khác trước đó.

Các nhà quản lý Trung Quốc đã tăng cường giám sát lĩnh vực bán lẻ kể từ năm 2025, đặc biệt sau khi Alibaba, Meituan và JD.com đổ hàng tỷ USD vào các khoản trợ cấp và ưu đãi để thống trị thị trường giao đồ ăn. Cơ quan chống độc quyền hàng đầu của Trung Quốc cũng đã khởi động cuộc điều tra về các hành vi cạnh tranh trong thị trường giao đồ ăn trực tuyến vào tháng Giêng.

Xét trên cả hai thị trường lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc, theo công ty tư vấn Technomic, các “ông lớn” như Starbucks hay Luckin Coffee đang đối mặt với sự cạnh tranh chưa từng có từ các đối thủ lâu năm như Dunkin’, cũng như các chuỗi tăng trưởng nhanh như: Dutch Bros, 7 Brew, Scooter’s Coffee...

Ở phân khúc cao cấp, Blue Bottle hiện đã sở hữu 78 cửa hàng và vừa mở thêm hai chi nhánh mới từ đầu năm đến nay tại Mỹ. Ngay cả các "đại gia" thức ăn nhanh như McDonald’s và Taco Bell cũng đang tăng cường đầu tư vào mảng đồ uống. Chuyên gia Chris Kayes, Chủ nhiệm khoa Quản trị tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học George Washington, cho rằng, người tiêu dùng đã trở nên “đa dạng hơn” trong lựa chọn cà phê.

Số liệu từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) cho thấy khoảng 66% người dân Mỹ uống cà phê hàng ngày trong năm 2024 và 2025, tăng đáng kể so với mức 62% vào năm 2020. Số lượng cửa hàng cà phê theo chuỗi tại Mỹ đã tăng 19% trong 6 năm qua, lên hơn 34.500 cửa hàng, theo dữ liệu của Technomic.

Ông Neil Saunders, Giám đốc điều hành tại GlobalData Retail, phân tích rằng quy mô khổng lồ hiện tại lại là một bất lợi cho bất kỳ “ông lớn” F&B nào, bởi các công ty đã quá trưởng thành sẽ không còn nhiều dư địa để tăng trưởng doanh số.

Ngoài yếu tố cạnh tranh về mạng lưới, Starbucks còn chịu áp lực từ sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng. Chẳng hạn, Dutch Bros đã tung ra cà phê protein từ đầu năm 2024, trong khi Starbucks chỉ bắt đầu đi theo xu hướng này gần 2 năm sau.

Đồ uống năng lượng, dòng sản phẩm được giới trẻ ưa chuộng, hiện chiếm khoảng 25% doanh thu của Dutch Bros, trong khi Starbucks mới chỉ thử nghiệm trong thời gian ngắn và chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Yếu tố giá cũng là một thách thức. Theo Morningstar, mức chi tiêu trung bình mỗi lượt khách tại Starbucks năm 2024 lên tới 9,34 USD, cao hơn đáng kể so với Dutch Bros (8,44 USD) và Dunkin’ (4,68 USD).